Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России.

Матыцин выдвинул предложение в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны – организатора Игр ШОС по согласованию со страной – председателем ШОС на очередной календарный период.

Деятельность ассоциации может быть направлена на укрепление связей в области развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта, ассоциация будет способствовать проведению спортивных мероприятий среди государств – членов ШОС.

Российская сторона разработала проект положения о рабочей группе, которая необходима для углубления сотрудничества в области спорта в рамках ШОС, это может быть постоянно действующий орган, реализующий, в том числе, подготовку и проведение спортивных мероприятий, таких как Игры ШОС.

Спортивное сотрудничество на пространстве ШОС обладает богатым потенциалом и развивается в духе подлинного партнерства, взаимного уважения и отсутствия любых форм дискриминации. Совещание министров спорта государств – членов ШОС проводится уже второй раз и становится платформой для прямого и открытого диалога.

Наша общая задача – сделать все для того, чтобы спортсмены и крупные международные соревнования не становились объектами политических игр, это возможно только при условии равноправия и уважения среди всех участников.

Предлагаю противодействовать этим деструктивным проявлениям и совместно формировать общие правовые и политические механизмы защиты прав спортсменов на пространстве ШОС», – сказал Матыцин.