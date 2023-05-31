Томас Бах: «Наша позиция устанавливает жесткие ограничения, гарантирующие нейтральный статус россиян и белорусов на международных соревнованиях»

Томас Бах верит, что большая часть международного сообщества поддерживает рекомендации МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Подавляющее большинство международного сообщества понимает, что спорт переживает трудные времена, и поддерживает наш промежуточный подход.

Это было отражено во многих заявлениях, не только подавляющего большинства Национальных олимпийских комитетов, но и в заявлениях многих политических лидеров как на уровне , так и на уровне межправительственных организаций и глав государств и правительств. Самый последний пример – саммит G7 в Японии», – отметил глава .

В заявлении Группы семи (G7), опубликованном по итогам саммита, говорилось, что страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств.

«Это наша позиция, защищающая автономию спорта, это наша позиция, которая устанавливает жесткие ограничения, гарантирующие нейтральный статус спортсменов с российским и белорусским паспортом на международных соревнованиях», – сказал Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

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