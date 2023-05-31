Томас Бах: «Наша позиция устанавливает жесткие ограничения, гарантирующие нейтральный статус россиян и белорусов на международных соревнованиях»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ООН олимпийская сборная Беларуси ASOIF Политика ТАСС Легкая атлетика

Томас Бах верит, что большая часть международного сообщества поддерживает рекомендации МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Подавляющее большинство международного сообщества понимает, что спорт переживает трудные времена, и поддерживает наш промежуточный подход.

Это было отражено во многих заявлениях, не только подавляющего большинства Национальных олимпийских комитетов, но и в заявлениях многих политических лидеров как на уровне ООН, так и на уровне межправительственных организаций и глав государств и правительств. Самый последний пример – саммит G7 в Японии», – отметил глава МОК.

В заявлении Группы семи (G7), опубликованном по итогам саммита, говорилось, что страны G7 намерены не допустить участие россиян и белорусов в международных стартах под флагами своих государств. 

«Это наша позиция, защищающая автономию спорта, это наша позиция, которая устанавливает жесткие ограничения, гарантирующие нейтральный статус спортсменов с российским и белорусским паспортом на международных соревнованиях», – сказал Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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17 комментариев

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Russ Ivan
Ваша позиция - отсекать лучших атлетов и лишать командных соревнований - не имеет абсолютно никакого отношения к олимпийской хартии и спорту в частности...
+37
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rdyabin@icloud.com
Лицемер
+15
-1
+14
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AAPolyansky
ну так между нейтральным статусом и публичным осуждением своей страны, как этого фактически требуют те, кто предлагает для участия подписать декларацию с осуждением СВО, есть некоторая разница
+18
-6
+12
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tanya_1111
"Подавляющее большинство международного сообщества понимает, что спорт переживает трудные времена" - вот и переживайте свои трудные времена самостоятельно, и нечего условия диктовать и людей флага и гимна лишать.
+9
-4
+5
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гилберт
Ответ Russ Ivan
Ваша позиция - отсекать лучших атлетов и лишать командных соревнований - не имеет абсолютно никакого отношения к олимпийской хартии и спорту в частности...
Так главное участие в ОИ, а не победа. Вот и они и говорят, пожалуйста, участвуйте, присылайте ноунеймов. Не хотите, как хотите. Но кичиться олимпийскими победами мы вам не дадим.
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76yjgh98tr675dyt45
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Давите его дальше.
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Хохломон
Ответ Александр Шейфер
Нет, не личное.
Тогда буду следить за твоими похождениями) жди
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Olga.t
Ответ AAPolyansky
ну так между нейтральным статусом и публичным осуждением своей страны, как этого фактически требуют те, кто предлагает для участия подписать декларацию с осуждением СВО, есть некоторая разница
В каком документе, декларации требуется осуждение СТРАНЫ?
+6
-6
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Харламов Никита
Ответ ЧакСевернаяКорея
Неужели вся эта п...братия настолько тупа и не понимает,что через каких-то семь лет им всем будет не просто стыдно,но еще будут забыты их имена??
это про ДЕПУТОЙДОВ ГосДуры ?!
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Nick
Ответ ЧакСевернаяКорея
Неужели вся эта п...братия настолько тупа и не понимает,что через каких-то семь лет им всем будет не просто стыдно,но еще будут забыты их имена??
Гитлера же не забыли - чего вдруг Пыню забудут?
Ты же его и присных имел в виду, правда?
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