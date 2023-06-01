Бах о критике после допуска россиян: «Скептики пытаются убедить, что ничего не получится. Только популисты делают вид, что у них есть легкое решение для сложнейших проблем»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ASOIF Политика Единоборства

Томас Бах назвал ошибку скептиков, выступающих против турниров с россиянами и белорусами.

Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). 

«Я хотел бы поблагодарить Совет ASOIF за очень четкое заявление, где подчеркивается необходимость разделять спорту и политику.

Всем понятно, что у столь чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, и только популисты делают вид, что оно у них есть даже для сложнейших мировых вопросов», – сказал Бах, перед этим отметив, что автономия спорта «подрывается некоторыми правительствами».

«Многие международные федерации организовали международные соревнования и даже чемпионаты мира, используя рекомендации (МОК, призвавшего допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе – Sports.ru) и успешно проводя эти мероприятия.

И вам удается это делать, несмотря на скептиков, я бы назвал их так. Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», – добавил Бах.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

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20 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Однажды Бах все-таки упадет при попытке сесть на два стула
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СержМиранэн
Ответ Ебздрогыч
Перед Бахом стоят два стула, известно каких, и при попытке лавировать между ними он в итоге садится на оба
лавировать меж стульев ? Сразу видно, что ты тамадой на свадьбах подрабатываешь :)
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Владимир Цветков
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Однажды Бах все-таки упадет при попытке сесть на два стула
Да надоели они уже. Их задача и цели выбить из России взносы.
WADA мы оплатили, а зачем? Русада так ничего и не может, не дают допуск, спортсменов не пускают значит и работ с пробами нет. Оплачивают за предоставленные услуги, а их то и нет.
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СержМиранэн
Ответ Ебздрогыч
Перед Бахом стоят два стула, известно каких, и при попытке лавировать между ними он в итоге садится на оба
а как можно сесть на два стула, если они стоят на расстоянии друг от друга , да при этом еще лавируя между ними ? твоя страсть к + тебя губит.
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Адекватник
Фигня. У меня есть максимально простое решение: все спортсмены допускаются на олимпиаду. Все. Точка. Это прекрасно будет работать.
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Олег Кучтраев
С какого хрена он начал решать там, где никакого решения не требовалось
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доктор Ливси
Выглядит так, будто Бах наткнулся на паблик с пацанскими цитатами и волками
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СержМиранэн
Сегодня у "Ебздрогыча" беда….
Ушел он в минус и, притом, приличный
Не скажет он: «Да ладно, ерунда»....
Пойдет нальет себе стакан «Столичной».
И опрокинув залпом сей «декохт»
Почувствует подъем и мысли строгость.
И , к сожалению, опять не ляжет спать.
А будет вновь писать свою у б о г о с т ь .
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maripous
Нет никаких сложных проблем с допуском российских спортсменов . Их либо допускают’ либо нет.
Бах выбрал сторону своих американских хозяев и не допускает. Но этого нашим врагам показалось мало и они придумали систему поиска предателей в среде российского спорта и механизм шпионажа через тотальные проверки спортсменов. Отсюда все эти условия и декларрации.
Кто пускает сборную России к себе на турниры’ туда мы едем и выступаем. И там проблем нет.
А проблемы Баха-это проблемы Баха’ которые он сам себе придумал и создал’ не допуская сборную России на международные старты.
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Беглый*
Сам прогнулся под лицемерный Запад, а сейчас имитирует бурную деятельность. Бах, тебе уже никогда не отмыться. Если не хочешь окончательно войти в историю с позором, отменяй все спортивные санкции, возвращай флаг, гимн, всех спортсменов и, возможно, тогда тебе будет прощение, как на земле, так и наверху. А если кто не захочет участвовать в олимпийских играх - пусть бойкотируют, придумывают новые соревнования - это их проблемы. Олимпийскому движению, в его нынешнем виде, через одну-две олимпиады всё равно придёт конец, а так хоть лицо сохранишь.
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Alexander2022
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Однажды Бах все-таки упадет при попытке сесть на два стула
Ещё российскому спорту повезло, что Бах. А не Коу какой-нибудь, где всё жёстко и однозначно
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Igor Khiv
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Однажды Бах все-таки упадет при попытке сесть на два стула
"Его еще раз так дернуло за две ноги в разные стороны, что той ногой, которая в канкане, он в первый раз в жизни достал себе ухо. Брюки у него лопнули, и показались голубые внутренности".
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maksim shavkun
У кого то подгорает😂 в нато тоже не зовут😂 орки важнее захистников фортеций😎
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Сергей48
Всё меньше и меньше мастодонтов остаётся, а на смену им приходят… отсюда и всё беды
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Маргарита В Сафронова
Сложнейшую проблему вы создали сами и теперь, делая героический вид, пытаетесь еӗ решить. Артисты погорелого театра. Лично я уже равнодушна ко всем этим спектаклям с трпгическими завываниями и заламыванием рук.
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Viks
Бах был инициатором отстранения. За год ситуация на окраине не поменялась - с чего поменялся Бах?
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Rio de Janeiro
С обоих сторон Баху максимально прилетает, но он ведёт себя максимально адекватно и политкорректно насколько это возможно в современных реалиях.Очевидно что требовать от лично его и МОК как института чего-то другого до окончания боевых действий глупо и цинично.Когда военные действия закончатся, даже без непосредственно политического урегулирования, уверен, начнётся постепенный откат по вопросу возвращения России в спорт
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