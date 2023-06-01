Бах о критике после допуска россиян: «Скептики пытаются убедить, что ничего не получится. Только популисты делают вид, что у них есть легкое решение для сложнейших проблем»
Томас Бах назвал ошибку скептиков, выступающих против турниров с россиянами и белорусами.
Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
«Я хотел бы поблагодарить Совет ASOIF за очень четкое заявление, где подчеркивается необходимость разделять спорту и политику.
Всем понятно, что у столь чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, и только популисты делают вид, что оно у них есть даже для сложнейших мировых вопросов», – сказал Бах, перед этим отметив, что автономия спорта «подрывается некоторыми правительствами».
«Многие международные федерации организовали международные соревнования и даже чемпионаты мира, используя рекомендации (МОК, призвавшего допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе – Sports.ru) и успешно проводя эти мероприятия.
И вам удается это делать, несмотря на скептиков, я бы назвал их так. Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», – добавил Бах.
Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?
WADA мы оплатили, а зачем? Русада так ничего и не может, не дают допуск, спортсменов не пускают значит и работ с пробами нет. Оплачивают за предоставленные услуги, а их то и нет.
Ушел он в минус и, притом, приличный
Не скажет он: «Да ладно, ерунда»....
Пойдет нальет себе стакан «Столичной».
И опрокинув залпом сей «декохт»
Почувствует подъем и мысли строгость.
И , к сожалению, опять не ляжет спать.
А будет вновь писать свою у б о г о с т ь .
Бах выбрал сторону своих американских хозяев и не допускает. Но этого нашим врагам показалось мало и они придумали систему поиска предателей в среде российского спорта и механизм шпионажа через тотальные проверки спортсменов. Отсюда все эти условия и декларрации.
Кто пускает сборную России к себе на турниры’ туда мы едем и выступаем. И там проблем нет.
А проблемы Баха-это проблемы Баха’ которые он сам себе придумал и создал’ не допуская сборную России на международные старты.