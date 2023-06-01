Бах о критике после допуска россиян: «Скептики пытаются убедить, что ничего не получится. Только популисты делают вид, что у них есть легкое решение для сложнейших проблем»

Томас Бах назвал ошибку скептиков, выступающих против турниров с россиянами и белорусами.

Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) высказался на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

«Я хотел бы поблагодарить Совет ASOIF за очень четкое заявление, где подчеркивается необходимость разделять спорту и политику.

Всем понятно, что у столь чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, и только популисты делают вид, что оно у них есть даже для сложнейших мировых вопросов», – сказал Бах, перед этим отметив, что автономия спорта «подрывается некоторыми правительствами».

«Многие международные федерации организовали международные соревнования и даже чемпионаты мира, используя рекомендации (МОК, призвавшего допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе – Sports.ru) и успешно проводя эти мероприятия.

И вам удается это делать, несмотря на скептиков, я бы назвал их так. Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», – добавил Бах.

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