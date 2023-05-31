Глава ASOIF: «Мы поддержали МОК в попытке открыть дверь для нейтральных спортсменов. Мы должны смотреть в будущее с надеждой, что ситуация изменится»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 ASOIF Политика Легкая атлетика

Глава ASOIF Риччи Битти заявил, что МОК надеется на изменение ситуации на Украине.

В марте этого года совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) заявил, что готов поддержать решение исполкома МОК по допуску российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. 

«Мы – международная организация, поэтому мир для нас является универсальным и открытым. И мы должны смотреть в будущее с надеждой, что ситуация изменится.

Это наш прагматичный взгляд на ситуацию, благодаря которому мы поддержали подход МОК в попытке вновь открыть дверь для нейтральных спортсменов из этих стран.

По моему мнению, очевидно, что окончательное решение по Олимпиаде в Париже 2024 года МОК отложил в надежде на то, что что-то изменится «на поле». Мы надеемся, что в течение следующих месяцев или определенного периода времени ситуация изменится.

Тогда МОК может оказаться в значительно лучшей позиции для принятия окончательного решения об Олимпиаде 2024 года», – сказал Битти, выступая на генеральной ассамблее организации.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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