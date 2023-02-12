В МОК не стали комментировать предстоящий саммит по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать проведение саммита по теме допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024 в .

10 февраля Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании сообщило, что страна будет председательствовать на саммите с участием 30 государств для координации позиции по возможному участию россиян и белорусов в Играх.

«Мы не комментируем интерпретации отдельных участников встречи, общее содержание которой неизвестно», – заявили в пресс-службе .

Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси