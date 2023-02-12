В МОК не стали комментировать предстоящий саммит по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

Теги МОК Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

В Международном олимпийском комитете (МОК) не стали комментировать проведение саммита по теме допуска спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры-2024 в Париже

10 февраля Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании сообщило, что страна будет председательствовать на саммите с участием 30 государств для координации позиции по возможному участию россиян и белорусов в Играх.

«Мы не комментируем интерпретации отдельных участников встречи, общее содержание которой неизвестно», – заявили в пресс-службе МОК.

Великобритания проведет саммит с участием 30 стран для координации позиции по возможному допуску спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024

Министр спорта Польши предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпиаде смогут выступить атлеты из России и Беларуси

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9 комментариев

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Dinamik1
Англичан в футболе банили на пять лет теперь они за банят нас.Нам ни чего не светит.
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sav187
Ну и правильно, комментировать пока особо и нечего. Скорее всего, тридцатке не удастся сформулировать общее мнение. Кто-то уйдёт из этого саммита, кто-то останется, но формулировка их общего мнения потребует достаточно много времени. Это если вообще не разругаются.
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Пользователь Имени
Ответ Bıtaləü Katryxa
Иран например или КНДР, Гондурас , Зимбабве?
Например страны Азии, Ближнего Востока, Южной Америки особо без конкретики. То есть те страны где собственное население не съест потом в твиттере за твою позицию. В нынешних реалиях Великобритания (ее представители) едва ли смогут разграничить спорт и все остальное
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Bıtaləü Katryxa
Ответ Пользователь Имени
Ну если председательствовать будет Великобритания, то стран должно быть 35 или пятерку сомневающихся отсеяли? Что мешает назначить в "председатели" более нейтральную страну?
Иран например или КНДР, Гондурас , Зимбабве?
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expertmer2020
Саммит начнут с заявления Приваловой - идея сразу просиатривается.
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Viks
У российской власти совсем мало времени осталось, чтобы сохранить лицо и жёстко ответить на предложение белого флага и сборной "беженцев-диссидентов"
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Viks
Обосрались
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expertmer2020
Тема понятна, водки и нажрутся - и по пьяни что-нибудь отчебучат о чём потом будут жалеть.
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Пользователь Имени
Ну если председательствовать будет Великобритания, то стран должно быть 35 или пятерку сомневающихся отсеяли?
Что мешает назначить в "председатели" более нейтральную страну?
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