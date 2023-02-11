Олег Матыцин: «Попытка диктовать условия участия спортсменов в международных соревнованиях абсолютно недопустима»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о заявлении министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Это прямое вмешательство министров в деятельность независимых международных спортивных организаций, прежде всего МОК и международных федераций.

Попытка диктовать условия участия спортсменов в международных соревнованиях абсолютно недопустима. Тем более что более месяца назад НОКи этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов.

Это значит, что оказывается давление внутри стран на деятельность независимых общественных организаций, в чем пытались обвинить нас.

Сейчас мы видим неприкрытое желание разрушить единство международного спорта и международного олимпийского движения, сделать спорт средством давления ради решения политических вопросов.

Лучше коллегам сосредоточить внимание на организации спорта внутри стран и делать все необходимое, чтобы спорт был послом мира и строил мосты между народами», – заявил Матыцин.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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10 комментариев

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expertmer2020
Свет в конце тоннеля оказался - нейтральным флагом.
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expertmer2020
Ответ Viks
НОКи этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов." --- Под белым флагом. Так ты согласен на белый флаг? Да или Нет?
Что за вопрос - он к нему привык.
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expertmer2020
Предлагаю: сборная нейтралов-пофигистов.

Должно Западу понравиться.
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Viks
НОКи этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов." --- Под белым флагом. Так ты согласен на белый флаг? Да или Нет?
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expertmer2020
Ответ Savarona25
C одной стороны спорт вне политики, а с другой - профессиональные спортсмены часть государства и активные участники пропаганды. Судя по высказываниям многих представителей большого спорта - нет желания поиска компромисса, есть нагнетание и эскалация.
Есть Звёзды - и они получат свои деньги и без ОИ.

Что остальным делать - полный мрак.
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Viks
Так ты согласен на сборную "беженцев-диссидентов"? Да или Нет? - Хватит уже обличать Запад - отвечай за себя.
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Savarona25
C одной стороны спорт вне политики, а с другой - профессиональные спортсмены часть государства и активные участники пропаганды. Судя по высказываниям многих представителей большого спорта - нет желания поиска компромисса, есть нагнетание и эскалация.
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+2
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expertmer2020
Матыцину следует понимать, что сейчас будет пристально рассматриваться независимость российских спортивных общественных организаций - будь готов Олег.
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Wayne Gretzky 99
Вот у нас, например, нет независимых общественных организаций, на них никто не давит - добавил министр и смущенно улыбнулся.
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expertmer2020
Мы так не играем - дробите сообщения.

А мы можем лучше министра ответить.
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