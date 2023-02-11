Олег Матыцин: «Попытка диктовать условия участия спортсменов в международных соревнованиях абсолютно недопустима»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о заявлении министра спорта Литвы Юргиты Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Это прямое вмешательство министров в деятельность независимых международных спортивных организаций, прежде всего МОК и международных федераций.

Попытка диктовать условия участия спортсменов в международных соревнованиях абсолютно недопустима. Тем более что более месяца назад НОКи этих же стран поддержали решение МОК об участии наших спортсменов.

Это значит, что оказывается давление внутри стран на деятельность независимых общественных организаций, в чем пытались обвинить нас.

Сейчас мы видим неприкрытое желание разрушить единство международного спорта и международного олимпийского движения, сделать спорт средством давления ради решения политических вопросов.

Лучше коллегам сосредоточить внимание на организации спорта внутри стран и делать все необходимое, чтобы спорт был послом мира и строил мосты между народами», – заявил Матыцин.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?