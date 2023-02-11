Дмитрий Губерниев: «Склоняюсь к тому, что мы можем не поехать ни на зимнюю, ни на летнюю Олимпиады. Решение будет принимать МОК, но давление беспрецедентное»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Олимпиада-2026 Политика Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Это серьезная новость, к ней нужно относиться максимально внимательно. Говорил уже, что противодействие будет очень большим.

По-прежнему склоняюсь к тому, что мы можем не поехать ни на зимнюю, ни на летнюю Олимпиады. Решение будет принимать МОК, но давление беспрецедентное. Это не просто 35 стран – это мощнейшие страны, давление будет только нарастать.

Не знаю, какое решение МОК примет решение. Но согласимся, что теннисисты, скорей всего, сыграют на Олимпиаде, потому что федерации будут многое решать. Что касается всех остальных, то я не уверен в их участии. С учетом возможного беспрецедентного давления может, и теннисисты играть не будут.

Нам остается только наблюдать и следить за событиями. Тут используют принцип коллективной ответственности, а еще дискриминации по национальному признаку. Если у тебя российский паспорт, то – до свидания. Такие реалии сегодняшнего дня», – сказал Губерниев.

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024

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10 комментариев

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Maxim Vasnechov
Ты то со своей зеткой точно никуда не поедешь. А спортсмены могут, варианты как поехать адекватным людям - обсуждаются.
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Погладь быка
Вы да. Беларуы - будем очень надеяться.
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tancha.20
Дел-то! Меняй паспорт РФ на паспорт СССР, точнее получи справку ФМС, что являешься гражданином СССР, и вперед на спортивные арены под флагом советского народного социалистического государства.
+2
-1
+1
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Афанасия
Губерниев, конечно, оптимист. Ладно летние ОИ в следующем году. А вот до зимних-то еще всем дожить надо.
+1
-1
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Афанасия
Ответ maxell
Зачем стремиться выступать вместе с загнивающим западом,с этими астматиками,с этими безумными странами НАТО,лучше дальше уничтожать соседнее государство ракетами и ложиться за Угледар.
Как же вы утомили
+4
-1
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Олег Мохов
Конечно не поедете,опять Харьков ночной хоккеист без света оставил.
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Wayne Gretzky 99
Спасибо, Кэп.
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maxell
Зачем стремиться выступать вместе с загнивающим западом,с этими астматиками,с этими безумными странами НАТО,лучше дальше уничтожать соседнее государство ракетами и ложиться за Угледар.
+4
-7
-3
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Cruel Snake
#### вот зачем про теннис сказал, только людей подставил.
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Jesse Boy
капитан очевидность раскрыл секрет Полишинеля
0
-2
-2
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