Дмитрий Губерниев: «Склоняюсь к тому, что мы можем не поехать ни на зимнюю, ни на летнюю Олимпиады. Решение будет принимать МОК, но давление беспрецедентное»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Олимпиаде-2024.

«Это серьезная новость, к ней нужно относиться максимально внимательно. Говорил уже, что противодействие будет очень большим.

По-прежнему склоняюсь к тому, что мы можем не поехать ни на зимнюю, ни на летнюю . Решение будет принимать , но давление беспрецедентное. Это не просто 35 стран – это мощнейшие страны, давление будет только нарастать.

Не знаю, какое решение МОК примет решение. Но согласимся, что теннисисты, скорей всего, сыграют на Олимпиаде, потому что федерации будут многое решать. Что касается всех остальных, то я не уверен в их участии. С учетом возможного беспрецедентного давления может, и теннисисты играть не будут.

Нам остается только наблюдать и следить за событиями. Тут используют принцип коллективной ответственности, а еще дискриминации по национальному признаку. Если у тебя российский паспорт, то – до свидания. Такие реалии сегодняшнего дня», – сказал Губерниев.

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024