Светлана Журова: «Слова мэра Парижа – русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала русофобством заявления мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024.

«Не ей это решать. Допускать нас или нет, решает только МОК (Международный олимпийский комитет). Мэр или президент не могут влиять на допуск россиян. С другой стороны, они могут запретить въезд на территорию города или страны, надо это тоже учитывать. Если они, конечно, на это пойдут. Но это беспрецедентный случай.

Даже в СССР в 1980 году можно было приезжать спортсменам из бойкотирующих стран. Никто их не засовывал в команду беженцев или диссидентов. В нашем случае слова мэра Парижа – русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев.

Если Запад хочет соответствовать олимпийской хартии, то МОК должен на Олимпиаде в Париже запретить всем национальную символику. Олимпиада – соревнование не стран, а спортсменов. Пусть приезжают лучшие из лучших и соревнуются. Потому что эти бойкоты и запреты – детский сад», – сказала Журова.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?