Светлана Журова: «Слова мэра Парижа – русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Москва-1980 Легкая атлетика

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала русофобством заявления мэра Парижа Анн Идальго, которая выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024.

«Не ей это решать. Допускать нас или нет, решает только МОК (Международный олимпийский комитет). Мэр или президент не могут влиять на допуск россиян. С другой стороны, они могут запретить въезд на территорию города или страны, надо это тоже учитывать. Если они, конечно, на это пойдут. Но это беспрецедентный случай.

Даже в СССР в 1980 году можно было приезжать спортсменам из бойкотирующих стран. Никто их не засовывал в команду беженцев или диссидентов. В нашем случае слова мэра Парижа – русофобство. Они специально пытаются вывести наших спортсменов в разряд беженцев.

Если Запад хочет соответствовать олимпийской хартии, то МОК должен на Олимпиаде в Париже запретить всем национальную символику. Олимпиада – соревнование не стран, а спортсменов. Пусть приезжают лучшие из лучших и соревнуются. Потому что эти бойкоты и запреты – детский сад», – сказала Журова.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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17 комментариев

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СИ
Депутат Журова, вместо того чтобы стучаться в дверь которая закрыта нужно организовать и проводить всегда в России и др странах соревнования спортсменов а не стран очемВыи пишете.. Или слабо организовать такую «глыбу и будем продолжать унижаться и просить.
ДепутатЖурова, почему с 2014г крымские футбольные Федерации не в составе рфс?
И почему наш футбол аж с 28.02.22г не в Азии?
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Lennuci
Ответ M P
А зачем подвергать соотечественников спортсменов колоссальному риску когда соотечественник Содовьёв с другими соотечественниками призвал сбросить на Париж ядерную бомбу🤔 пускай лучше безопасно феерят в Сызрани!
Зеленский типа не к тому же призывает в сторону России на каждом удобном мероприятии? Уже вон и на песенный фестиваль в Сан Ремо собирался речь толкать.
Да и где гарантия, что те же французы не отлупят украинцев на ОИ за снижение своего качества жизни? Их уже много где в Европе ненавидят.
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Pion19
бред? или шиза?
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Lennuci
Ответ ksn 1979
А кто должен решать, по вашему?
Весь мир имеет право вообще-то, который должен быть равноправно представлен в МОКе. ОИ воПче греки придумали, и никаких стран там не было, были спортсмены.

Знакомый профессор психиатрии говорил, "В мире 15% больных шизофренией. Но с чего вы взяли, что именно они больны, а не мы с вами и остальные 85?" Вполне наглядно обьясняет ситуацию.
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M P
Ответ Lennuci
Бог ты мой, как же тут всем хочется, чтобы наших никуда не допустили. С такими соотечественниками врагов не надо.
А зачем подвергать соотечественников спортсменов колоссальному риску когда соотечественник Содовьёв с другими соотечественниками призвал сбросить на Париж ядерную бомбу🤔 пускай лучше безопасно феерят в Сызрани!
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lundian
о допуске страны на ОИ решает может и МОК, а о выдаче виз конкретных людей решают чиновники страны хозяйки. Помню как Войнов на кубок мира не поехал...
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ksn 1979
Ответ Lennuci
Ну тут она права. И с какого перепуга именно запад решает, кто может, а кто нет?
А кто должен решать, по вашему?
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Коля Питерский
Сколько миллинов беженцев вы специально сделали.
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Lennuci
Бог ты мой, как же тут всем хочется, чтобы наших никуда не допустили. С такими соотечественниками врагов не надо.
+6
-4
+2
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Lennuci
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы визу надо получить, чтоб там выступать... Даже Петров с Башировым и те визы получали, а не приехали, как Чебурашка, в коробке с апельсинами
Я не о визах, а о допуске. И Англия не в Шенгене, никогда там не была.
+3
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0
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Геннадий Тимченко
Ответ Lennuci
Ну тут она права. И с какого перепуга именно запад решает, кто может, а кто нет?
ну как бы визу надо получить, чтоб там выступать... Даже Петров с Башировым и те визы получали, а не приехали, как Чебурашка, в коробке с апельсинами
+11
-1
+10
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Wayne Gretzky 99
Запретить въезд на территорию города? Бухать надо меньше в этих ваших думах.
+7
0
+7
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expertmer2020
Ответ Maxim Vasnechov
Из её текста я понял, что Света Журова читает спортс.ру. )
Да, прям цитирует.
+2
0
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Realist2022
Вот только Журова забыла, что мэр Парижа - это мэр столицы следующих ОИ, которые в 2024-м будут. И вопросы, кого пускать, а кого нет, в том числе с ней согласовываются. А вот у Журовой, кого пускать, а кого нет, точно никто спрашивать не будет.
+19
-3
+16
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Maxim Vasnechov
Из её текста я понял, что Света Журова читает спортс.ру. )
+8
0
+8
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Lennuci
Ну тут она права. И с какого перепуга именно запад решает, кто может, а кто нет?
+6
-6
0
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JL JL
они они они они. они они они они. они они они они
+6
-3
+3
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