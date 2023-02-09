МОК: «У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 были российские и белорусские делегации. Нейтральные спортсмены – единственный вариант»
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не рассматривает вариант участия сборных России и Беларуси на Олимпиаде-2024 в Париже с флагом и гимном.
«У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги.
Единственный вариант, который можно рассмотреть, — это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта», – сообщили в МОК.
Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Только те кто давно уже живет вне РФ и уже высказался против братоубийственной войны .
Вот хотел бы я глянуть, кто из спортсменов, даже тех кто не вата - рискнет это сделать