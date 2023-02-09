МОК: «У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 были российские и белорусские делегации. Нейтральные спортсмены – единственный вариант»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не рассматривает вариант участия сборных России и Беларуси на Олимпиаде-2024 в Париже с флагом и гимном.

«У нас нет планов, чтобы на Олимпиаде-2024 в Париже были российские и белорусские делегации, а также их флаги.

Единственный вариант, который можно рассмотреть, — это выступление нейтральных спортсменов, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно снова на Открытом чемпионате Австралии по теннису и другим профессиональным видам спорта», – сообщили в МОК.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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8 комментариев

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artemidon
Ответ DpeMa111
Все лучше, чем никак
Нужен третий путь, который позволит спортсменам развиваться и зарабатывать, но при этом не унижаясь перед западными политическими функционерами...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
поборник истины
Ответ artemidon
Нужно просто создавать альтернативные структуры для ключевых видов спорта. С этими моками и фифами толку не будет, они все моськи дяди Сэма.
Ты глупый 🙂
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artemidon
Нужно просто создавать альтернативные структуры для ключевых видов спорта. С этими моками и фифами толку не будет, они все моськи дяди Сэма.
+1
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+1
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DpeMa111
Ответ ta-tosha
Вы не внимательно читали первое коммюнике МОКа по допуску. Там не только идет речь о нейтральных спортсменах, эти же спортсмены должны публично осудить войну и деда. А после вчерашнего решения суда в Гааге по Путину - это вообще будет must. Вот хотел бы я глянуть, кто из спортсменов, даже тех кто не вата - рискнет это сделать
Просто интересно как они это хотят реализовать, безопасности спортсменов будет угрожать опасность, у нас же статью можно схлопотать за публичную критику СВО и властей
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Григ77
Скорее всего и этого не будет
Только те кто давно уже живет вне РФ и уже высказался против братоубийственной войны .
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Вы не внимательно читали первое коммюнике МОКа по допуску. Там не только идет речь о нейтральных спортсменах, эти же спортсмены должны публично осудить войну и деда. А после вчерашнего решения суда в Гааге по Путину - это вообще будет must.
Вот хотел бы я глянуть, кто из спортсменов, даже тех кто не вата - рискнет это сделать
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грустный Тролль
Нельзя прогибаться, а то заставят еще на колено встать и ЛГБТ хвалить. Нельзя этого допустить!
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Все лучше, чем никак
+9
-2
+7
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