Власти Кении рассматривают возможность сотрудничества с Россией в области спорта
Кения хотела бы сотрудничать с Россией в области спорта.
Помощник президента Национального олимпийского комитета Кении Мукулу Кабири заявил, что власти страны хотели бы обмениваться опытом и спортивными программами с Россией.
«Пока у нас нет партнерских отношений с Россией в спорте, но мы ищем разные форматы, где сможем быть партнерами. Все варианты рассматриваются.
В каких видах спорта Кении было бы интересно посоревноваться с Россией? Мы открыты ко всем видам спорта, все олимпийские виды, например. Конечно, у нас сильные легкоатлеты, можно попробовать соревнования там. Нам важно обмениваться опытом и программами», – сказал Кабири в кулуарах международного форума «Россия – спортивная держава».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
