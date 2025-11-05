0

Власти Кении рассматривают возможность сотрудничества с Россией в области спорта

Кения хотела бы сотрудничать с Россией в области спорта.

Помощник президента Национального олимпийского комитета Кении Мукулу Кабири заявил, что власти страны хотели бы обмениваться опытом и спортивными программами с Россией.

«Пока у нас нет партнерских отношений с Россией в спорте, но мы ищем разные форматы, где сможем быть партнерами. Все варианты рассматриваются.

В каких видах спорта Кении было бы интересно посоревноваться с Россией? Мы открыты ко всем видам спорта, все олимпийские виды, например. Конечно, у нас сильные легкоатлеты, можно попробовать соревнования там. Нам важно обмениваться опытом и программами», – сказал Кабири в кулуарах международного форума «Россия – спортивная держава». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная Кении жен
ТАСС
logoсборная Кении
