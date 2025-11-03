Рекордсмен мира на 100 м среди юниоров Асинга дисквалифицирован на 4 года. CAS отклонил его версию о попадании допинга через жевательные конфеты

Рекордсмен мира в беге на 100 м среди юниоров дисквалифицирован за допинг.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе четырехлетнюю дисквалификацию Иссама Асинга за допинг.

Спринтер из Суринама в 2023-м сдал положительную пробу на запрещенное вещество GW1516. В 2024-м он был дисквалифицирован, но обжаловал решение в суде: Асинга пытался доказать, что допинг попал в его организм через жевательные конфеты Gatorade, которые ему подарили по случаю победы в премии Gatorade Athlete of the Year (лучшему легкоатлету года) в Лос-Анджелесе.

По словам 20-летнего спортсмена, он никогда не принимал допинг намеренно. Однако CAS, учитывая баланс вероятностей, посчитал, что Асинга не смог доказать свою версию.

В 2023-м Асинга установил мировой рекорд в беге на 100-метровке среди атлетов в возрасте до 20 лет. Он пробежал дистанцию за 9,89 секунды на чемпионате Южной Америки, но теперь этот результат аннулирован из-за дисквалификации.