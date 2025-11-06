ВФЛА предлагает World Athletics поэтапно возвращать российских спортсменов на турниры: «Диалог медленный, но он имеется»

ВФЛА предлагает World Athletics поэтапное возвращение российских спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА ) рассчитывает на поэтапный допуск спортсменов к международным соревнованиям.

Об этом высказался генеральный секратарь организации Александр Джорджадзе. Российские легкоатлеты с 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics.

«Я против сравнений международных федераций. При всей схожести названий, Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) и World Athletics – это разные истории с разным историческим контекстом.

Наша ситуация непростая, на ВФЛА наложены всеобъемлющие бессрочные санкции. Мы лишены всех возможностей участия в соревнованиях под эгидой World Athletics. Ситуация сложная, но не тупиковая. У нас есть диалог, он непубличный.

Не буду скрывать, что подход у нас прагматичный. Мы понимаем, что немедленного возвращения быть не может. Мы предложили World Athletics поэтапное возвращение, начать со спортсменов юного возраста. И, возможно, женщин‑спортсменов. Диалог медленный, но он имеется. По срокам не могу ничего сказать», – рассказал Джорджадзе в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.