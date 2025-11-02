0

Бенсон Кипруто и Хеллен Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона-2025

Кенийцы Кипруто и Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона.

Нью-Йоркский марафон

2 ноября

Мужчины

1. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:08.09

2. Александер Муньяо (Кения) — 2:08.09

3. Альберт Корир (Кения) — 2:08.57

4. Патрик Девер (Великобритания) — 2:08.58

5. Матиас Кибурц (Швейцария) — 2:09.55

Женщины

1. Хеллен Обири (Кения) — 2:19.51

2. Шарон Локеди (Кения) — 2:20.07

3. Шейла Чепкируи (Кения) — 2:20.24

4. Фиона О’Киффи (США) — 2:22.49

5. Энни Фрисби (США) — 2:24.12

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
