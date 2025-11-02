Бенсон Кипруто и Хеллен Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона-2025
Кенийцы Кипруто и Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона.
Нью-Йоркский марафон
2 ноября
Мужчины
1. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:08.09
2. Александер Муньяо (Кения) — 2:08.09
3. Альберт Корир (Кения) — 2:08.57
4. Патрик Девер (Великобритания) — 2:08.58
5. Матиас Кибурц (Швейцария) — 2:09.55
Женщины
1. Хеллен Обири (Кения) — 2:19.51
2. Шарон Локеди (Кения) — 2:20.07
3. Шейла Чепкируи (Кения) — 2:20.24
4. Фиона О’Киффи (США) — 2:22.49
5. Энни Фрисби (США) — 2:24.12
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости