1

Владимир Путин: «По итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни»

Владимир Путин высказался о развитии массового спорта в России.

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом перед гостями и организаторам XIII Международного спортивного форума «Россия ‒ спортивная держава», который проходит в Самаре.

«В центре внимания участников нынешнего форума ‒ перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнерами.

Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача ‒ расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений», – отметил Путин.

Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.

60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная

Атака Счетной палаты на Минспорт: команды «недозаезжают» на базы, там живут посторонние, пропали ноутбуки

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
logoВладимир Путин
массовый спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну»
вчера, 06:43
Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»
3 ноября, 08:30
Путин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Популярность канала – результат слаженного труда вашего талантливого коллектива. Вы наработали солидный опыт трансляций и создали яркую палитру познавательных передач»
1 ноября, 11:55
Главные новости
Дегтярев поздравил с Днем народного единства: «Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну»
вчера, 06:43
Рекордсмен мира на 100 м среди юниоров Асинга дисквалифицирован на 4 года. CAS отклонил его версию о попадании допинга через жевательные конфеты
3 ноября, 08:32
Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде: «Хочется совершить нечто экстремальное, что побудит людей к упорному труду»
3 ноября, 06:39
Бенсон Кипруто и Хеллен Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона-2025
2 ноября, 19:10
World Athletics рассказала о хищениях в организации на сумму свыше 1,5 млн евро
31 октября, 07:48
Олег Матыцин: «Видим отсутствие единой линии в принятии решений в международных спортивных организациях»
30 октября, 20:03
ВФЛА рекомендовала Светлану Абрамову на должность главного тренера сборной России
30 октября, 13:16
60-летний марафонец Строфилов о травматичности бега: «От больных коленей вы не умрете. Человек умирает от недостатка энергетики»
28 октября, 11:48
60-летний марафонец Строфилов: «Любой здоровый мужчина способен пробежать марафон из 3 часов. Если не бежит, значит, не хочет. Генетика – это отговорка»
28 октября, 11:35
Марафонец Строфилов: «В соцсетях пишут: «WTF, почему вы перекрыли Москву и Питер? А потом автор смотрит на растущее количество бегунов и думает: «Может, в этом что-то есть»
28 октября, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47