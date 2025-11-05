Владимир Путин: «По итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни»

Владимир Путин высказался о развитии массового спорта в России.

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом перед гостями и организаторам XIII Международного спортивного форума «Россия ‒ спортивная держава», который проходит в Самаре.

«В центре внимания участников нынешнего форума ‒ перспективные направления и средства развития массового и детско-юношеского спорта. У нашей страны накоплен здесь богатый опыт, которым мы готовы делиться с партнерами.

Отмечу, что по итогам прошлого года уже для более 80 миллионов россиян спорт стал неотъемлемой частью жизни. Сегодня наша общая задача ‒ расширять возможности для занятий спортом, особенно для юных поколений», – отметил Путин.

Президент подчеркнул важность продолжения работы по созданию современной и качественной спортивной инфраструктуры, продвижения масштабных любительских состязаний и турниров, а также обеспечения достойных условий для занятий спортом людям с ограничениями по здоровью.

