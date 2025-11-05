Замминистра спорта Никитин: «90% людей молодого возраста вовлечены в занятия спортом в России, среднего возраста – порядка 45%»

90% людей молодого возраста вовлечены в занятия спортом в России.

Такую статистику привел статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

«Мы убеждены, что физическая активность для человека должна быть базовой потребностью – так же, как сон, питание. И мы с вами наблюдаем, что, по статистике, у нас молодежь вовлечена в активный образ жизни, в спорт значительно больше и выше, нежели люди среднего возраста и более старшее поколение.

У нас в молодом возрасте 90% вовлечения, средний – порядка 45%, лишь 25% среди более старших возрастных групп», – сказал Никитин, выступая на форуме «Россия – спортивная держава».

Он отметил, что Минспорт в 2026 году планирует провести более 12 000 спортивных мероприятий.

«Подчеркну, деньги на указанные мероприятия заложены уже в госбюджете, который прошел у нас с вами первом чтении в стенах Госдумы, и рассчитываем на его полное утверждение и принятие.

Есть еще частные инициативы, привлечением которых мы активно занимаемся, частные инвестиции, есть деньги Российского спортивного фонда. И сегодня объем его наполняемости варьируется между 35 и 40 млрд рублей, но мы рассчитываем, что этот показатель вырастет, в ближайшие годы он должен уже равняться порядка 50 млрд рублей», – добавил Никитин.

