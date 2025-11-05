  • Спортс
Летняя Спартакиада сильнейших-2026 пройдет в семи регионах России. Ожидается, что в ней примут участие около 8 тысяч спортсменов

II Спартакиада сильнейших пройдет летом 2026 года в семи регионах России.

Министерство спорта России презентовало II Всероссийскую Спартакиаду сильнейших спортсменов по летним видам спорта. 

«Спартакиада объединит спортсменов без ограничения верхней границы возраста и станет главным внутренним стартом страны на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе», – говорится в пресс-релизе мероприятия.

В основу логотипа Спартакиады легли семь лепестков, выполненных в цветах олимпийских колец. Этот знак символизирует единство семи регионов, принимающих соревнования. Также был представлен новый дизайн медалей. С официальным брендбуком можно ознакомиться по ссылке.

В программе заявлено 43 вида и 362 комплекта наград. Включены как олимпийские дисциплины, так и национальные виды спорта. Ожидается около 12 тысяч участников, из них порядка восьми тысяч – спортсмены.

Соревнования примут Свердловская, Челябинская, Омская, Самарская, Калининградская области, а также Татарстан и Башкортостан. Предварительно открытие запланировано в Екатеринбурге, а торжественное закрытие состоится в Уфе.

Трансляции соревнований пройдут на телеканале «Матч ТВ». 

Первая Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов прошла в 2022 году в соответствии с программой Олимпийских игр-2024 в Париже. В ней приняли участие более 11 тысяч спортсменов, выступавших по 39 олимпийским видам спорта и свыше 300 дисциплинам в 12 регионах России. 

Как открывали Спартакиады в СССР: портреты Ленина, ракета на Луну из «Лужников», США на церемонии

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoСпартакиада
Министерство спорта России
