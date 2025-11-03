Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде: «Хочется совершить нечто экстремальное, что побудит людей к упорному труду»

Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде.

Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Элиуд Кипчоге намерен провести забег в Антарктиде.

Накануне 40-летний кениец занял 17-е место в Нью-Йоркском марафоне.

«Я буду бегать в Антарктиде. Сейчас хочется совершить нечто экстремальное, что может побудить людей к упорному труду», – сказал спортсмен.

Кипчоге выигрывал марафоны на Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах. Также он является чемпионом мира 2003 года в беге на 5000 метров.