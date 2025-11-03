  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде: «Хочется совершить нечто экстремальное, что побудит людей к упорному труду»
0

Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде: «Хочется совершить нечто экстремальное, что побудит людей к упорному труду»

Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде.

Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Элиуд Кипчоге намерен провести забег в Антарктиде.

Накануне 40-летний кениец занял 17-е место в Нью-Йоркском марафоне.

«Я буду бегать в Антарктиде. Сейчас хочется совершить нечто экстремальное, что может побудить людей к упорному труду», – сказал спортсмен.

Кипчоге выигрывал марафоны на Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах. Также он является чемпионом мира 2003 года в беге на 5000 метров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
Марафон
logoЭлиуд Кипчоге
logoНью-Йоркский марафон
logoсборная Кении
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Бенсон Кипруто и Хеллен Обири стали победителями Нью-Йоркского марафона-2025
вчера, 19:10
World Athletics рассказала о хищениях в организации на сумму свыше 1,5 млн евро
31 октября, 07:48
Олег Матыцин: «Видим отсутствие единой линии в принятии решений в международных спортивных организациях»
30 октября, 20:03
ВФЛА рекомендовала Светлану Абрамову на должность главного тренера сборной России
30 октября, 13:16
60-летний марафонец Строфилов о травматичности бега: «От больных коленей вы не умрете. Человек умирает от недостатка энергетики»
28 октября, 11:48
60-летний марафонец Строфилов: «Любой здоровый мужчина способен пробежать марафон из 3 часов. Если не бежит, значит, не хочет. Генетика – это отговорка»
28 октября, 11:35
Марафонец Строфилов: «В соцсетях пишут: «WTF, почему вы перекрыли Москву и Питер? А потом автор смотрит на растущее количество бегунов и думает: «Может, в этом что-то есть»
28 октября, 11:14
60-летний марафонец Строфилов: «Возрастные европейцы хорошо бегают потому, что бешено дорогая медицина. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет»
28 октября, 11:12
«Приходит понимание, что пить и курить – не очень, но если ты сидишь на диване и листаешь рилсы, будет только хуже». Рекордсмен России в марафонах 60+ о занятии спортом
28 октября, 10:35
Арман Дюплантис и Фемке Бол признаны лучшими легкоатлетами 2025 года в Европе
27 октября, 08:09
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
9 июня, 11:47