Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде: «Хочется совершить нечто экстремальное, что побудит людей к упорному труду»
Олимпийский чемпион Кипчоге хочет провести забег в Антарктиде.
Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Элиуд Кипчоге намерен провести забег в Антарктиде.
Накануне 40-летний кениец занял 17-е место в Нью-Йоркском марафоне.
«Я буду бегать в Антарктиде. Сейчас хочется совершить нечто экстремальное, что может побудить людей к упорному труду», – сказал спортсмен.
Кипчоге выигрывал марафоны на Олимпийских играх в 2016 и 2021 годах. Также он является чемпионом мира 2003 года в беге на 5000 метров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости