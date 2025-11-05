Колобков о тексте Спортса’’ про марафонца Строфилова: «С огромным удовольствием прочитал эту историю. Рекомендую»

Павел Колобков: «С удовольствием прочитал на Спортсе’’ историю Юрия Строфилова».

Экс-министр спорта России Павел Колобков рекомендует к прочтению интервью Спортса’’ с марафонцем Юрием Строфиловым.

Строфилов – рекордсмен России в марафоне для возраста 60+. В марте 2025 года он преодолел 42,2 километра за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

«Я фанат спортивных долгожителей, когда человек находит мотивацию и силы соревноваться из года в год. С огромным удовольствием прочитал и эту историю – как начать спортивный путь в 50 лет, несмотря на все стереотипы и «возрастные ограничения».

Юрий Строфилов – рекордсмен России в марафоне для возраста 60+ и отличный пример того, что все в наших руках. Рекомендую прочитать и, как минимум, пойти сделать зарядку после», – написал олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.

