Юрист Анцелиович о согласии на передачу данных: «РУСАДА перестраховывается. Они не будут собирать сведения об интимной жизни спортсменов»

Юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о документе, в котором Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предлагает спортсменам подписать согласие на обработку персональных данных.

«РУСАДА немного перестраховывается и обязано это делать. Они ни в коем образе не будут собирать сведения об интимной жизни спортсменов, это не входит в их компетенцию в рамках тестирования. Однако в рамках обработки результатов возможных нарушений антидопинговых правил со стороны спортсмена, может быть представлена информация, включая сведения об интимной жизни. Разные случаи бывают.

Самая известная – история канадской гребчихи, когда она рассказывала про половую жизнь со своим молодым человеком и объясняла этим появление запрещенных веществ в своем организме. Это как раз факт об интимной жизни. В WADA, получив такую информацию, должны ее обработать и сообщить в антидопинговые организации, в международные федерации. Если идет речь про , то в . Это необходимость, которая была больше не со стороны РУСАДА, а со стороны объяснения для спортсменов.

Я понимаю, почему это вызывает вопросы у спортсменов, но когда идет речь о четырехлетней дисквалификации, атлеты готовы предоставить любую информацию, только бы их не исключили.

Возможно, тут необходимо больше разъяснительной работы – что под данными высказываниями подразумевается, чтобы спортсмены не боялись подписывать такие документы. Потому что реально в их интимную жизнь не лезут», – сказала Анцелович.

РУСАДА предлагает спортсменам дать согласие на передачу личных данных третьим лицам. В том числе – о состоянии интимной жизни