Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян занял пост коммерческого директора ВФЛА

Роберт Тер-Абрамян занял должность коммерческого директора ВФЛА.

В июне этого года Тер-Абрамян покинул пост генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов». С 2022-го по февраль 2025 года он был коммерческим директором Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Я присоединился к команде Всероссийской федерации легкой атлетики в роли коммерческого директора. Новый этап, надеюсь пройти его без фальстартов. Для меня это совершенно новый спортивный продукт и новые спортивные дисциплины. Очень интересно побыстрее погрузиться в детали», – написал Тер‑Абрамян в телеграм-канале.