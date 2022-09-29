Юрист Анцелиович о том, что решение по делу Валиевой могут не обнародовать: «Можно будет судить по косвенным признакам – выступает она или нет»

Юрист Анна Анцелиович высказалась о том, что решение по делу фигуристки могут не обнародовать.

«Действительно, общероссийские антидопинговые правила, как и всемирные, предусматривает, что в интересах несовершеннолетнего спортсмена (в частности, Камила относится не просто к несовершеннолетним, а даже к защищенным лицам, потому что нарушение имело место до ее 16-летия) может быть принято решение не оглашать, не обнародовать окончательное решение антидопинговой организации, CAS, это предусмотрено, действительно.

Получается ли, что в этом случае публика не узнает, какое наказание в отношении нее будет применено? Понимаете, тут такая ситуация сложная. По идее публика не должна была узнать, что у нее было нарушение, и тогда, когда это случилось, в принципе произошло нарушение, что это стало темой публичного обсуждения, потому что статус защищенного лица предполагает в принципе, что на такой стадии никто не должен был знать, пока идет расследование.

Ну, в принципе за защищенным лицом сохраняется особой конфиденциальности, поэтому на том этапе никто не должен был знать о ее нарушении и ждать какого-либо решения. Но получилось так, что речь шла об Олимпийских играх, о медали, поэтому это вытекло, вышло в публичное пространство, но это не означает, что вторая часть по обнародованию должна быть нарушена, мы сейчас говорим о том, что нарушаются ее права, если будут обнародованы ее интересы.

Может ли быть так, что публика никогда не узнает результаты расследования? Да, в принципе правила здесь предполагают, что решение не обнародуется, вопрос, если это дойдет до CAS и кто-то будет обжаловать, то в любом случае в процедуре CAS можно предусмотреть особый статус конфиденциальности, и там мы тоже можем не узнать.

Тут, конечно, можно будет судить по каким-то косвенным признакам, достанутся ли второму месту (в командном турнире – Sports.ru) олимпийские медали, мы будем понимать, выступает она дальше или нет. На самом деле, это же вопрос такой, может, Камила скажет, что она хочет поговорить.

Я так понимаю, что гендиректор не сказала, что это не будет опубликовано, а сказала, что это будет приниматься во внимание и обсуждаться. Возможно, это будет наоборот обсуждаться, если там будет выговор или ее незначительная вина, или халатность. Наоборот, скажет, что моей вины не было.

Тут нет такого немедленного запрета, тут вопрос том, насколько это будет в интересах ребенка. Это будет приниматься во внимание, и от этого будет приниматься решение публиковать или нет», – сказала Анцелиович.

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