Мария Ласицкене: «С 2020 года я отказываюсь от любых встреч с министром спорта, в этом нет смысла. Не вижу уважения к собственным атлетам и никакой защиты»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила свой отказ встречаться с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

– В Чебоксарах во время чемпионата России вы вновь предпочли не встречаться с министром спорта Олегом Матыциным? Часто критикуете Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Что они в нынешней ситуации делают не так?

– Я как спортсмен, который выступает за сборную России, не вижу уважения к собственным атлетам и не вижу от них никакой защиты. Не вижу, чтобы они отдавали все силы ради этого. Самое простое, что давно можно было бы сделать, – нанять хороших адвокатов и пойти в суд.

Этого не сделано. За семь лет я не видела ни одного адвоката или человека, который будет нам помогать, – о чем все эти люди говорят в СМИ, – заявила спортсменка.

«Я вижу его (Матыцина) настроение по заявлениям в СМИ. И мне стало все ясно после 2020 года, когда президентом ВФЛА был Юрченко, за которого он поручился. Я звонила Матыцину, общалась с ним, объяснила, что Юрченко делает не так и что нас сейчас опять отбросят назад. Он сказал: «Я разберусь». И после этого пропал.

В итоге World Athletics нас лишила нейтральных статусов, убрала с международных соревнований, а штраф, как я уже сказала, я уговаривала заплатить администрацию президента. Суть в том, что я не должна всем этим заниматься. Больше того, я не хочу всем этим заниматься. Но вот уже семь лет приходится это делать.

После той истории я отказываюсь от любых встреч с министром спорта, потому что в этом нет смысла. Это просто встречи ради фотографий или галочки. Я на самом деле добрая и могу войти в положение. Но за семь лет, пока ВФЛА находится в отстранении, поменялось столько руководителей, министров и ничего в ситуации с нашей легкой атлетикой не изменилось.

Что я скажу Матыцину? Ну, улыбнемся друг другу, Олег Васильевич скажет, что Минспорт работает, я скажу, что мы работаем. Каждый из нас по-своему будет прав, мы потратим час, и ни к чему это не приведет. Все будет идти как идет. А карьера моя скоро закончится», – добавила Ласицкене.

C 2015 года ВФЛА лишена членства в World Athletics из-за допинговых нарушений. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, но с 2022-го были отстранены ввиду ситуации на Украине.