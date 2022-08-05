Мария Ласицкене: «Бах давал комментарии, в которых сам себе противоречил. Не надо рассказывать, что спортсменов отстраняют ради их безопасности»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене обвинила главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в двуличии.

Ранее спортсменка написала Баху открытое письмо, в котором раскритиковала его за санкции против российских спортсменов.

– Бах давал комментарии, в которых сам себе противоречил. Человек, который стоит на страже спортивного единства и Олимпийской хартии, с одной стороны, говорит о том, что никто не должен страдать из-за своего гражданства. А с другой – дает рекомендации нас не пускать. И эти рекомендации, естественно, слушают.

Мы уже альбом можем выпускать, состоящий из открытых писем. Сколько их было написано… Но я решила написать еще одно – чтобы разложить его тезисы. Ведь в чем было его двуличие? Он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Британцев мы выносим за скобки.

Так пусть бы он просто сказал спортсменам: вы русские, вы все ответственны за то, что происходит. И вас за это наказывают. Но не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?

– Чтобы это не назвали дискриминацией.

– Так все и так понимают, что все это из-за того, что я из России. И в этом основной посыл письма. Скажи как есть. Не надо прикрываться якобы заботой о нас. Просто скажи, что мы все виноваты, – сказала Ласицкене.

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