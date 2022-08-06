Ласицкене об украинских спортсменках: «Моя ошибка в том, что я не нашла смелости написать им сразу после 24 февраля»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту рассказала об отношении к украинским спортсменкам.

Ранее украинская прыгунья Ярослава Магучих заявила, что Ласицкене перестала быть ее кумиром.

— Моя огромная ошибка, как мне кажется, состояла в том, что я не нашла в себе смелости написать им сразу после начала событий на Украине (24 февраля – Sports.ru). Я в то время была уверена, что им не нужны мои слова. А когда я их произнесла, они мне не поверили.

Они подумали, что я карьеристка, которой плевать на то, что происходит. Хотя я со своей наивностью и добротой искренне надеялась, что, зная меня столько лет, они понимают, что со мной творится. Пусть это и нельзя сравнить с тем, что творится с ними, находящимися вдалеке от дома и переживающими за близких. Но они, судя по всему, ждали от меня другой реакции.

— Какой?

— Думаю, что ждали письма. Но не им, а другому человеку. Наверное, они имеют на это право, но они меня не поняли. Конечно, это ситуации несравнимые, но после Олимпиады в Токио я их поняла, а они меня сейчас — нет.

— Что вы имеете в виду?

— Когда мы с Ярославой Магучих обнялись на Олимпиаде в Токио, с ней потом провели беседу определенные структуры на Украине, и она написала у себя в соцсети «враг не дремлет» и так далее, отреклась от этого поступка и от меня.

Тогда эту ситуацию целый месяц мурыжили, и никто не вступился — ни другие украинские девочки, ни , никто не сказал, что это спортсменка и не надо ее оскорблять. Все отмолчались, как будто происходящее — это норма. Но я их поняла. Никакой обиды у меня на них нет.

— Ярослава несколько дней назад сообщила в прессе, что вы ей написали.

— Я не только ей написала. Не хочу говорить имен, чтобы на девочек дополнительно не давили. С кем-то из украинок я пообщалась онлайн. Ярославе отправила большое письмо после ее серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было. Вообще я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира. Все ответили, кроме Ярославы.

— Ответ Магучих дала публично — в том духе, что раньше надо было писать.

— Я ожидала этого. Что каким бы ни было содержание этого письма, ответ будет «надо было сделать не так, а по-другому» или «ты опоздала». Не мне кого-то осуждать, так как мы не знаем, как повели бы себя, находясь в их ситуации.

— Что вы ей написали?

— Что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен.

Мир сейчас устроен так, что, если ты публично что-то не сделал, ты автоматически виноват. Но, с другой стороны, то, что ты встал на колено, не означает, что дома ты не будешь высказываться о движении BLM в ином ключе.

Так и в той ситуации, о которой мы говорим: ты можешь написать в соцсети любой хэштег, но это не будет иметь никакого отношения к тому, что ты думаешь на самом деле. Мы живем не в мире хэштегов и не в мире публичных заявлений, – сказала Ласицкене.

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