Глава оргкомитета Парижа-2024: «Есть большое желание организовать Игры по-другому. Это должно быть весело, должно отличаться, должно быть по-новаторски»

Теги Париж-2024 Тони Эстанге Легкая атлетика

Глава оргкомитета летней Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге рассказал о новаторском подходе к проведению Игр.

«Наследие [Олимпиады] в нашем понимании заключается в том, сколько людей будут заниматься спортом и вовлечены в него – а ради их привлечения нужно нечто крутое.

Это должно быть весело, должно отличаться, должно быть по-новаторски. Игры – это волшебное время, когда вы смотрите легкую атлетику, плавание и другие ключевые виды спорта, но, с другой стороны, также открываете для себя некоторые по-настоящему новые моменты.

На каждом этапе мы задаемся вопросом: как нам сделать еще один шаг вперед. Есть большое желание организовать Игры по-другому», – заявил Эстанге.

Открытие Олимпиады-2024 в Париже пройдет на реке Сена. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч человек

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