Открытие Олимпиады-2024 в Париже пройдет на реке Сена. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч человек

Церемония открытия летней Олимпиады 2024 года во французском Париже пройдет на реке Сена.

Предполагается, что делегации команд-участниц Игр разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Посетить церемонию смогут не менее 600 тысяч зрителей.

«Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Это результат совместных усилий Международного олимпийского комитета и всех властей. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе», – заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.

«На реке Сена пройдет самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас», – написали организаторы в твиттере.

Открытие Игр состоится 26 июля 2024 года.

26/07/2024 – Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe