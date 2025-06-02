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В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта

Проект студенческих Игр стран БРИКС представили в Общественной палате РФ.

Игры БРИКС – мультиспортивные соревнования, организуемые странами, входящими в экономическое объединение БРИКС. В 2024 году летние Игры прошли в Казани. 

«Наш проект отвечает международной повестке дня, в центре которой находятся Россия и ее мощности на данном внешнеполитическом направлении, а также решает ряд социальных внутренних вопросов.

Виды спорта, которые мы включили в программу студенческих Игр БРИКС, обладают наибольшей популярностью в странах БРИКС. Мы говорим о боксе, теннисе, футболе, плавании, легкой атлетике и художественной гимнастике.

Мы хотим ввести разделение студентов по категориям. Первые Игры предполагается провести в Москве. Выбор города обоснован тем, что Москва является не только столицей нашего государства, но и политическим и культурным центром, где можно провести деловую, спортивную и культурную программы.

Предлагается провести уникальные церемонии открытия и закрытия на Красной площади», – заявила руководитель проекта Анна Вершинская.

«Крайне важная тема обсуждения, учитывая то, в каком состоянии находятся наша страна и спортивная отрасль. У нас появляется возможность проводить большое количество соревнований различных форматов на международном уровне.

Кто, если не Общественная палата, должен инициировать обсуждение? А мы вас поддержим и выработаем совместное решение», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Игры БРИКС
ТАСС
плавание
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художественная гимнастика
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