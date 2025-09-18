  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Кэти Мун о Полине Кнороз: «Она прыгнула 4,86 – это потрясающе, она великолепный спортсмен. Конечно, хотела бы видеть ее на Олимпиаде-2028»
Кэти Мун о Полине Кнороз: «Она прыгнула 4,86 – это потрясающе, она великолепный спортсмен. Конечно, хотела бы видеть ее на Олимпиаде-2028»

Прыгунья с шестом Кэти Мун хотела бы видеть Кнороз на Олимпиаде-2028.

Слова американской спортсменки передает корреспондент Спортса’’ Владимир Иванов.

Кэти, вопросы из России подъехали.

– Вау, Россия, круто, давай!

– Знаешь ли ты про Полину Кнороз?

– Конечно! Она прыгнула 4,86. Это было потрясающе, она великолепный спортсмен.

– Как тебе ее попытка на 4,86?

– Просто отличная! Ты знаешь, я вспомнила, когда их допускали, мы прыгали вместе. Кажется, в Клермоне. Мы особо не разговаривали, просто несколько коротких фраз, но она была очень мила. И я от всей души желаю ей наилучшего.

Отдаю ей должное. Не представляю, каково это соревноваться без чемпионатов и всего такого. Мне было бы очень сложно. То, что она прыгает так хорошо даже сейчас, говорит о ее упорстве.

– Хотела бы видеть в Лос-Анджелесе-28?

– Конечно! От меня тут ничего не зависит и посмотрим, как все сложится, допустят ли вас. Но я определенно готова, что придется с ней бороться. У нее второй прыжок в сезоне! Вау!

Будет сложно. Но домашняя Олимпиада – это что-то невероятное. Хочу, чтобы там были все сильнейшие. Это точно будет нечто особенное. Уже есть молодые и перспективные девчонки из США. Вероятно, появятся еще люди, о которых мы пока даже не слышали. Жду всех! – сказала олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Мун. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал SportFack
logoКэти Мун (Наджеотт)
logoсборная России жен
logoПолина Кнороз
logoсборная США жен
прыжки с шестом

