World Athletics вынесла предупреждение британской сборной из-за повязки с надписью «100% Иисус», надетой бегуном на ЧМ в Токио

В Токио проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Британский спринтер Джеремайя Азу в воскресенье участвовал в полуфинале 100-метровки и перед стартом надел соответствующую повязку на голову.

Согласно правилам международной федерации (World Athletics), спортсменам запрещено демонстрировать любые лозунги религиозного и политического характера.

«Нам известно об этой повязке на голове, и поскольку он (Джеремайя) имеет возможность участвовать в эстафете, мы перед началом соревнований напомним команде о наших правилах и о последствиях», – заявили в World Athletics.

24-летний Азу – чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете 4x100 м, чемпион мира на 60 м в помещениях.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Telegraph
Бег
logoДжеремайя Азу
logoсборная Великобритании
религия
