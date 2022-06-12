Евгений Трефилов: «Не хочу ли потренировать китайский клуб в Суперлиге? Нет, опрометчиво пообещать «да мы сейчас как дадим!», а потом заявить «ну не шмогла»

Заслуженный тренер России по гандболу сообщил, что не планирует работать с китайским клубом, который будет играть в женском чемпионате России в следующем сезоне.

– Идея интересная, участие в нашем чемпионате – это лучший вариант для китайцев. Главное, что у них есть большое желание играть в чемпионате России и прогрессировать. А мы можем предоставить такую возможность.

У них же цель – повысить мастерство своих игроков, чтобы пробиться на Олимпиаду. В Азии есть две сильные сборные – Южной Кореи и Японии. Пока они посильнее Китая.

Я бы предложил играть этому клубу не только китайскими игроками, а вперемешку с российскими. Таким образом можно и игроков хорошо натаскать, и игры в чемпионате будут интереснее.

– В апреле вы несколько дней тренировали китайскую команду, когда она участвовала в товарищеском турнире в Москве. Не хотите потренировать китайский клуб уже в Суперлиге целый сезон?

– У наших китайских друзей высокие задачи – подготовить игроков с целью выхода на Олимпийские игры. Это серьезное дело, и я реально смотрю на вещи. Опрометчиво пообещать сначала «да мы сейчас как дадим!», а потом заявить «ну не шмогла» – я так не могу, нет. У меня своя команда есть, , свои заботы надо решать, – сказал Трефилов.

Гандбольный клуб из Китая выступит в женском чемпионате России в следующем сезоне