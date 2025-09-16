Усэйн Болт: «Мне нужно снова начать бегать. А то я уже задыхаюсь, когда поднимаюсь по лестнице»
Усэйн Болт сообщил, что скоро возобновит беговые тренировки.
Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на дистанциях 100 и 200 м.
В прошлом году ямаец порвал ахилл.
«Сейчас не бегаю, больше в тренажерном зале занимаюсь. Я не фанат этого, но, думаю, скоро придется снова заняться бегом. Потому что я уже задыхаюсь, когда поднимаюсь по лестнице.
Думаю, что когда я полностью восстановлюсь, мне придется бегать только для того, чтобы привести в порядок дыхание», – рассказал Усэйн Болт.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The Guardian
