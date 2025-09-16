Болт о том, почему его поколение быстрее нынешнего: «Мы просто более талантливы. Вот и все»

Усэйн Болт считает его поколение более талантливым, чем нынешнее.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на дистанциях 100 и 200 м.

Усэйна спросили, почему нынешнее поколение спринтеров бежит медленнее, чем поколение Болта, несмотря на то, что шиповки и дорожки стали более современными.

«Вы хотите услышать реальную причину? Мы просто более талантливы. Вот и все. Конечно, речь только о мужчинах. У женщин все по-другому – там бегут все быстрее и быстрее. Но главное все равно талант.

Вон есть Шелли-Энн Фрейзер-Прайс – у нее сейчас новые шиповки, и она бежит еще быстрее, чем раньше. Это показывает, что в основе всего талант. Мы просто более талантливы, чем нынешнее поколение. Это видно, если присмотреться», – сказал Усэйн Болт .