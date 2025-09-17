41

До объявления в розыск Григорий Родченков уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов

До объявления в розыск Григорий Родченков уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов.

Об этом говорится в уголовных делах в отношении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, которые объединены в одно производство.

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей – еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ),» – говорится в материалах дела.

Там также отмечается, что дела в отношении Родченкова объединили в одно производство, добавив эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1418 допинг-проб спортсменов».

17 мая 2017 года Родченков был впервые объявлен в розыск.

Следствие установило, что Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыла в Москву в декабре 2014 года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.

После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии, а в январе 2016 года Родченков уехал в США и стал информатором WADA, расследовавшего дело об использовании допинга в российской легкой атлетике.

Родченкову также инкриминируется воспрепятствование правосудию и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Он был дважды заочно арестован, а повторно объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Потерпевшими по его уголовному делу признаны Минспорт России и ликвидированный в настоящее время Антидопинговый центр России, которым Родченков руководил в 2006-2015 годах.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
