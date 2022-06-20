Сергей Шишкарев: «Мы услышали слова поддержки от глав IHF и EHF. Сделаем еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры»

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о текущей ситуации с отстранением российских сборных и клубов.

«Беседы с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером (президентами Международной и Европейской федераций гандбола соответственно – Sports.ru) могу назвать содержательными. В очередной раз мы услышали от них слова поддержки.

Доктор Мустафа рассказал о своем выступлении на заседании МОК, где донес позицию российской стороны, которая была готова делегировать на турниры сборные и клубы без флага и гимна. Мы еще раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает.

Договорились с Хасаном Мустафой и Михаэлем Видерером о том, что ФГР сделает еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры под эгидой IHF и EHF. Это особенно важно, когда до Олимпиады в Париже остается всего два года.

Мы планируем добиваться допуска представителей нашей страны на международную арену во всех мировых правовых инстанциях. Ради этого ФГР готова идти на компромиссы и нести дополнительные расходы – к примеру, если потребуется проводить матчи на нейтральных площадках», – заявил Шишкарев.