Расходы МОК на страхование в случае отмены Игр в Токио составили $30 млн – на 35% больше, чем за предыдущий летний олимпийский цикл

Расходы Международного олимпийского комитета (МОК) на страхование в случае отмены соревнований, связанных с летними Играми, выросли на 35%.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на финансовый отчет МОК за прошлый год.

В частности, МОК потратил на страховку около 30 млн долларов во время олимпийского цикла Токио-2020 – речь идет о периоде с 2017 по 2021 год. Это на 35% больше, чем аналогичные траты за предыдущий летний олимпийский цикл – Рио-2016 (с 2013 по 2016 год).

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.