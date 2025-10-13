«Матч ТВ» и ВФЛА провели совместный медиадень. Атлетам рассказали, как создавать личный бренд, общаться с аудиторией, перед ними выступил Губерниев

«Матч ТВ» и ВФЛА провели совместный образовательный «медиадень» для спортсменов.

О мероприятии рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов .

«Прошедшие выходные «Матч ТВ» провел с нашими легкоатлетами. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики – Спортс’’), первой из наших федераций, решила попробовать формат медиадня, когда наша редакция рассказывает спортсменам о том, что такое медиа и публичность, как правильно общаться с журналистами, как создавать и поддерживать личный бренд, а также как общаться с аудиторией.

Мероприятие состояло из нескольких блоков. Перед участниками выступили: ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев , директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ» Елена Рудакова, фотографы Игорь Родин и Михаил Сербин, бизнес‑тренер Лидия Спевак и чемпион Европы по регби, ведущий, шоумен Кирилл Кошарин.

Мне досталось самое неожиданное для всех – рассказывал об искусстве, причем серьезно так перебрали по времени (в два раза), была и живая реакция во время выступления, и вопросы после.

Круто, что ВФЛА решилась на такое мероприятие, на месте слушал только положительные отзывы, рад был повидать наших звезд легкой атлетики, пообщаться со старыми знакомыми – отдельной привет уходит Сергею Шубенкову!

Спортсмены сейчас настоящие заезды – заслужено и по праву! И, конечно же, аудитория воспринимает их не только по результатами, но и по их поведению в обычной жизни. Смотрит на своих кумиров и на стадионе, и в соцсетях. Важно понимать, как можно себя вести, как общаться, где искать вдохновение», – написал Конов в своем телеграм-канале.