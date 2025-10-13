Джейкоб Киплимо и Хави Фейса стали победителями Чикагского марафона-2025
Стали известны победители Чикагского марафона-2025.
Забег состоялся в воскресенье. Первое место у мужчин занял угандиец Джейкоб Киплимо, а у женщин – Хави Фейса из Эфиопии.
Чикаго, США
Мужчины
1. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:02.23
2. Амос Кипруто (Кения) – 2:03.54
3. Алекс Масаи (Кения) – 2:04.37
Женщины
1. Хави Фейса (Эфиопия) – 2:14.56
2. Алему Мегерту (Эфиопия) – 2:17.18
3. Магдалена Шаури (Танзания) – 2:18.03
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
