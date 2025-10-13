0

Джейкоб Киплимо и Хави Фейса стали победителями Чикагского марафона-2025

Стали известны победители Чикагского марафона-2025.

Стали известны победители Чикагского марафона-2025 в США.

Забег состоялся в воскресенье. Первое место у мужчин занял угандиец Джейкоб Киплимо, а у женщин – Хави Фейса из Эфиопии.

Чикагский марафон-2025

Чикаго, США

Мужчины

1. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 2:02.23

2. Амос Кипруто (Кения) – 2:03.54

3. Алекс Масаи (Кения) – 2:04.37

Женщины

1. Хави Фейса (Эфиопия) – 2:14.56

2. Алему Мегерту (Эфиопия) – 2:17.18

3. Магдалена Шаури (Танзания) – 2:18.03

