МОК заработал 7,6 миллиарда долларов в период с 2017 по 2021 год

Международный олимпийский комитет (МОК) заработал 7,6 миллиарда долларов в период с 2017-го по 2021 год. сообщил вице-президент организации Нг Сер Мианг.

Сегодня в Лозанне проходит заключительное заседание 139-й сессии МОК.

«Доход за период 2017-2020/21 составил 7,6 млрд долларов.

МОК адресовал 90% дохода международным федерациям, Национальным олимпийским комитетам и другим организациям, организаторам Олимпийских игр, а также выделил деньги на развитие и продвижение олимпийского движения», – сказал Мианг.