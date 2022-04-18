«В этом суть русского характера. Чем нам сложнее, тем больше мы можем мобилизоваться». Немов о санкциях против российских спортсменов

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Думаю, каждое поколение сталкивается со своими временными периодами трудностей. Дело в том, чего ты хочешь, какое твое главное желание? Твоя задача – выступать. Независимо от того где, когда, в какое время суток.

Просто выходить и делать свое дело, свою работу, вне зависимости от политической или экономической ситуации, проблем со здоровьем. Ты пришел, есть снаряд и ты должен делать, если ты профессионал. В этом и заключается суть русского характера. Чем нам сложнее, тем больше мы можем мобилизоваться, понимая, что должны сделать.

А по поводу поколений... И у нас было тяжелое время, без финансирования. Мы по дорожке на опорный прыжок бежали по воде, потому что с крыши текло. Но это нам не мешало. Точнее, мешало, конечно, но свои задачи мы выполняли.

И также нынешние ребята. Да, им было тяжело в Токио, но они выиграли, сделали это достойно, в честной борьбе. Всем тяжело, пандемия влияла на весь мир, все оказались в одинаковых условиях, если говорить об этом», – сказал Немов.

Наши парни выиграли золото в гимнастике спустя 25 лет! Нагорный кричал, Далалоян и Белявский плакали, Аблязин не верил счастью