Депутат Свищев о решении МОК не проводить заседания с участием россиян: «Это в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал информацию о том, что МОК не будет проводить заседания с участием россиян.

«Сейчас не проходит каких-либо заседаний, и решение что-либо проводить без россиян выглядит странным.

Но в целом подобное направление мысли от МОК — это прямая дискриминация. Тем более что члены рабочих органов Международного олимпийского комитета избираются индивидуально.

Это в очередной раз говорит о политизации олимпийского движения, в которую зачем-то пустился МОК.

Рассчитываем на адекватность позиции не только комитета, но и всех международных спортивных организаций в ближайшем будущем. Спорт не может быть инструментом давления или политики», — сказал Свищев.

МОК решил не проводить заседания с участием россиян