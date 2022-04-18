Международный олимпийский комитет (МОК) решил проводить свои заседания без участия россиян.

Об этом со ссылкой на МОК сообщает немецкое издание Tages-Anzeiger. Ранее журналисты обратились в организацию с вопросом о нынешнем статусе членов МОК с российским гражданством.

В то же время в МОК подчеркнули, что согласно Олимпийской хартии, члены комитета избираются в индивидуальном порядке и не являются представителями своих стран, поэтому об отстранении россиян речь не идет.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти