Депутат Свищев провел встречу с представителями ОАЭ по развитию спорта. Одной из тем стало сотрудничество в керлинге и компьютерном спорте

Глава комитета Госдумы России по физкультуре и спорту, депутат Дмитрий Свищев провел встречу с генеральным секретарем главного управления по спорту ОАЭ Саидом Абдулой Гаффаром Хуссейном.

Стороны обсудили сотрудничество обеих стран в спортивной сфере. Одной из тем встречи стало развитие керлинга и компьютерного спорта на территории ОАЭ.

В частности, Свищев предложил коллегам помощь в создании национальной федерации керлинга и проведении совместных турниров по компьютерному спорту.

«Наша страна имеет большой опыт в строительстве и эксплуатации объектов спорта, обусловленный проведением международных спортивных соревнований.

Важно отметить, что после окончания спортивных мероприятий, для целей которых были построены многочисленные спортивные объекты, государству удалось найти подход в части обеспечения эффективного использования спортивного наследия.

Знаю, что и в ОАЭ есть зимние объекты спорта, которые являются одними из лучших в мире – выражаю надежду, что в ходе моего визита мне удастся их посетить. Считаю, что обмен опытом в этом вопросе также может оказать положительное влияние на развитие отрасли в наших странах», – заявил Свищев.

Свищев с 2010 года возглавляет Федерацию керлинга России.