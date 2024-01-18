Выбираем лучших блогеров-2023. Начинаем с автоспорта!

Январь – традиционное время для подведения итогов года на Трибуне. Лучших блогеров выбираете вы, а стартуем мы с автоспорта, где у нас пять номинантов.

Вперед!

1. F1 Passion, автор – Нагрузки Сборной

Новый блог о «Формуле-1», где визуализируют современную «Ф-1» всеми мыслимыми способами.

● Все о мозге болида «Ф-1»: как он появился, поставляется одной компанией, стоит $1,5 млн, 40 ГБ данных на машину

● Как выглядели бы пилоты «Формулы-1» на картинах Леонардо да Винчи? Спросили у нейросети

2. RaceBros – Гонки и Авто, автор – RaceBros

Сообщество авторов, где рассказывают о самом интересном в мире автомобилей и автоспорта.

● Сколько стоит гоночная машина в России? Как покататься против профи? Из «Лады» выйдет болид? Вью шефа одной из главных команд страны

● Как иранский автопром 40 лет выживает под санкциями: копиями западных брендов со своими шильдами (вроде «Москвича»)

3. На максимальной скорости, автор – gd92

Здесь регулярно появляются переводы классных англоязычных текстов о «Формуле-1». Если это ваша тема – обязательно подпишитесь, впереди еще много интересного.

● Лучшие, худшие и самые уродливые болиды «Уильямса» за все 800 Гран-при в «Формуле-1»

● Шесть лучших комбинаций машины и гонщика в «Формуле-1» – Ферстаппен и «Ред Булл» теперь идут по их следу

4. F1 – королева автоспорта!, автор – V3ttel

Здесь автор переводит интересные тексты и расшифровывает подкасты о «Ф-1» и автоспорте. Не жалейте плюсов и подписок, тогда таких постов будет больше.

● Честнейший Ален Прост: почему Ньюи – лучший инженер «Ф-1», назвал «Феррари» грузовиком, а фишками ингогда лучше не пользоваться

● Экскурсия по фону для «Ф-1» в Абу-Даби: что за город, как там смотрят гонку и развлекают

5. Оранжевое видение, автор – orangevision

Блог про «Формулу-1», в котором часто пишут об истории Гран-при.

● Ломающие асфальт землетрясения, беспорядки фанатов, три перестройки трассы – история Гран-при Мексики

● Автодром среди дюн на главном курорте страны – трек для Гран-при Нидерландов! Гонщики даже бойкотировали его из-за опасности

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А теперь голосуем! На всякий случай предупреждаем: не стоит пытаться накручивать голоса, мы будем внимательно следить и обязательно увидим, если что-то пойдет не так.

Голосование продлится с 16 по 22 января.

Фото: Gettyimages /Francois Nel