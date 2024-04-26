«Слово пацана. Спотифай на асфальте». Ваши реакции на неуход Хави
Он остается.
Хави планировал уйти из «Барселоны», но передумал.
Полгода тренера доставали вопросами. Хави остался тверд: нет, не передумает даже если «Барса» выиграет сразу и чемпионат, и Лигу чемпионов.
Сначала «Барса» вылетела от «ПСЖ». Потом проиграла важнейшее класико. Хави передумал.
Здесь ваши реакции – с нотками Анчелотти – на остающегося Хави.
«Мое решение не меняется». Как менялось решение Хави – в одной картинке
Фото: East News/Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Гаснут города огни
Без Лапорты - меня не стало
Ну, зачем же я про уход сказал? (с) Хави