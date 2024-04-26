«Слово пацана. Спотифай на асфальте». Ваши реакции на неуход Хави

Он остается.

Хави планировал уйти из «Барселоны», но передумал.

Полгода тренера доставали вопросами. Хави остался тверд: нет, не передумает даже если «Барса» выиграет сразу и чемпионат, и Лигу чемпионов.

Сначала «Барса» вылетела от «ПСЖ». Потом проиграла важнейшее класико. Хави передумал.

Здесь ваши реакции – с нотками Анчелотти – на остающегося Хави.

«Мое решение не меняется». Как менялось решение Хави – в одной картинке

Фото: East News /Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP