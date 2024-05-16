Льюис Хэмилтон о своей замене для «Мерседеса»: «Будь это моей работой, я бы взял Антонелли»

Хэмилтон считает Антонелли хорошей заменой себе в «Мерседесе».

По словам семикратного чемпиона «Формулы-1», который в следующем году продолжит карьеру в «Феррари», на месте босса « » при поиске свой замены сделал бы ставку на молодого пилота.

«Честно говоря, я понятия не имею о планах Тото, но лично я бы [на его месте] сделал ставку на юниора. Если бы это было моей работой, я бы взял Кими [ ]».

Также Хэмилтон высказался о будущем Карлоса Сайнса, которого в следующем сезоне сменит в составе « »:

«Я считаю Карлоса Сайнса великолепным гонщиком. И где бы он в итоге ни оказался – я считаю, что его приход пойдет на пользу любой команде».

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