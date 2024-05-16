Ландо Норрис о значимости победы: «Макларен» по-прежнему третья команда в расстановке сил»

Норрис оценил положение « » перед этапом в Имоле.

По словам британца, победа на Гран-при Майами за рулем обновленного болида не говорит о том, что теперь «Макларен» сможет на постоянной основе бороться за самые высокие места.

Тем не менее, Норрис все равно надеется на хорошее выступление на -Романьи, поскольку считает трассу в Имоле подходящей для болида «Макларена» и для себя лично.

«Мы по-прежнему третья команда [в расстановке сил]. Просто мне кажется, что трасса в Имоле лучше подходит нашему болиду, как и самим новинкам. Эта трасса в целом является одной из самых успешных и для «Макларена», и для меня лично. Так что да, я бы сказал, что мы определенно сделали шаг вперед, но из того что я знаю, другие команды тоже привезли сюда обновления, так что я бы не стал забегать вперед.

Я знаю, что придал команде уверенности [победой в гонке], и мы уверены в том, что продолжим прогрессировать. Но я также ясно дал понять, что мы точно не будем наверху на каждом Гран-при.

В прошлый уик-энд мне повезло – с машиной безопасности и превосходно сработавшей стратегией, но порой в гонках так бывает. Я оказался первым не потому, что был быстрее всех на тот момент, но я был быстр на трассе, это стало хорошим знаком, и в итоге мы смогли это реализовать.

Весь уик-энд постепенно складывался все лучше и лучше, и мы демонстрировали, что и правда сделали несколько шагов вперед в работе с машиной. Но если мы хотим бороться с «Феррари» и «Ред Булл» на более регулярной основе – нам нужно больше», – рассказал Норрис.

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