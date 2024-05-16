Шарль Леклер о замене гоночного инженера: «Уверен, уже в этот уик-энд мы будем работать на ста процентах эффективности»

Леклер не участвовал в решении заменить гоночного инженера.

По словам пилота «Феррари», решение было принято в руководстве команды и самим Хави Маркосом.

Леклер работал с Маркосом с 2019 года, однако начиная с -Романьи его новым гоночным инженером будет Брайан Боцци, который также работал с Леклером с 2019 года, только в должности инженера по производительности.

«Очевидно, что впереди идет очень и очень плотная борьба, и значение имеет каждая мелочь. Тем не менее, данное решение было принято между командой и Хави. Полагаю, у них в голове были другие планы, а о решении сделать эту перестановку мне сообщили сразу после Гран-при Майами.

При всем при этом Брайан, который с настоящего момента возьмет на себя роль Хави – это тоже человек, с которым я работаю с момента своего прихода в « ». Он все это время был моим инженером по производительности, так что он отлично знает, как все устроено и как все работает. Так что нам точно не придется начинать все с нуля и полностью перестраиваться в работе.

До сих пор все шло очень гладко, и я уверен, что так будет и дальше, и что уже в этот уик-энд мы будем работать на ста процентах эффективности. Это все, что я могу сказать», – рассказал Леклер.

У Леклера сменится гоночный инженер впервые с 2019 года