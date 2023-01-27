39 комментариев

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Чему может научить опыт страны, живущей 40 лет в международной изоляции?

Иранский автопром считается самым большим по производству на Ближнем Востоке. За 2021 год было собрано 894 298 моделей новых автомобилей, что больше Италии за тот же период. Тем не менее, из-за экономических санкций автопром находится в техническом отставании, страдает от устаревшего модельного ряда и экономических проблемах компаний. Но, на удивление, автопромышленность пока еще жива.

Как стране удается быть лидером в регионе, будучи изолированной страной?

«Бейдж-инжиниринг» как национальная идея

История национального автопрома начинается еще в 1962 году, когда два брата предпринимателя Ахмед и Махмуд Хаймени основывают компанию Iran National. Это единственный на тот момент иранский автопроизводитель. Получив лицензию от «Даймлера», фирма Iran National Company приступила к крупноузловой сборке автобусов «Мерседес-Бенц» O321 и грузовиков LK-серии.

Уже в конце 60-х братья Хаймени заключили соглашение с британским концерном Rootes Group на сборку седана Hillman Hunter. В Персии автомобиль получил название «Пейкан» – что переводится как «охотник». Непритязательный седанчик совершил революцию в Иране, позволив жителям пересесть на четыре колеса. Автомобиль собирался с 1967-го аж по 2005 год, и даже под конец производственного цикла сохранялись двухлетние очереди на приобретение машины. А пикап Bardo, на базе седана, продержался до 2015 года. Всего было выпущено почти 1,5 млн «Охотников».

Уже в 70-х автобусы, фургоны и легковые автомобили производства Iran National пошли на экспорт. В основном в Египет, Афганистан и страны Персидского залива. Более того, иранские автобусы отправились в социалистические страны: в Польшу, Румынию, Югославию и Болгарию.

Одновременно с этим, появилась компания SAIPA, которая собирала компактные хэтчбеки «Ситроен» и «Рено» для внутреннего рынка.

SAIPA-«Ситроен» Xanita

Но в 1979 году произошла Исламская революция, после которой рынок покинули все американские бренды, так как США ввели экономические санкции против страны, запрещавшие гражданам Штатов вести бизнес в Иране. После этого два крупных производителя были национализированы (Iran National поменял название на Iran Khodro, что в переводе значит «Иранский автомобиль», а сокращенно IKCO).

Через год армия Ирака под предводительством Саддама Хусейна вторглась на территорию Ирана. Началась долгая, жестокая и разрушительная ирако-иранская война, унесшая почти миллион жизней. Заводы пришлось перевести на мобилизационный режим. Пока в Европе и США шел бум на японский автопром, а в СССР вставали в очередь на «Москвич-2141», в Тегеране заводы собирали комплектующие для армии и американской техники, закупленной еще до 1979 года. Только к концу 80-х, когда война разрушила обе экономики, заводы начали возвращаться на гражданку.

Иракская армия на территории Ирана

В начале 90-х «Пежо» объявили о сотрудничестве с IKCO. В Тегеране стартовал выпуск седана «Пежо» 405. Затем к нему прибавилась хитовая 206-я модель. Помимо локальной сборки собственных машин, «Пежо» поучаствовала в проекте создания наследника «Пейкана». Речь о модели «Саманд», построенной на базе все того же 405-го. Его выпуск наладили в 2001-м и собирают по сей день.

«Саманд» присутствовал на российском рынке с 2006 по 2009 год, но популярности так и не снискал. Подвели эту машину никудышное качество сборки, относительно высокие цены и ржавеющий кузов – дела обстояли даже хуже, чем у китайской продукции тех лет. Но не исключено, что сейчас иранцы снова попытаются продавать его у нас. Для ориентира: на родине «Саманд» стоит 6-8 тысяч долларов, то есть 480–650 тысяч рублей по текущему курсу.

«Пежо»-IKCO 206 Sedan

Холдинг SAIPA получил лицензию на производство пикапа «Ниссан» Junior, который перестали собирать аж в 1982 году! В Иране автомобиль продавался под брендом Zamyad. Затем компания настроила контакты с японскими автопроизводителями и начала собирать компакты от «Тойоты».

В нулевых IKCO начинает экспериментировать с 405 «пыжом» – появляются модели 405 Pars, Roa и другие модификации. А 206-я модель персидской сборки продавали даже в России. Но после иска «Пежо», компания быстро покинула рынок.

Пикапы Bahman

В это же время представители элитной спецслужбы «Корпус Стражей Исламской Революции» (сокращенно КСИР) приобрели небольшого автопроизводителя Bahman Motors, который собирал пикапы «Мазда» по лицензии. После этого компания объявила о более тесном сотрудничестве с «Маздой», и начала выпуск седанов «Мазда» 3 и «Мазда» 6 (которые даже попадали на российский рынок). Иран более-менее стал частью глобального мира, однако в начале 2010-х ситуация кардинально изменилась.

Уран в обмен на продовольствие

В 2012 году США и ЕС ввели новые санкции против Ирана, которые затронули индустриальную промышленность. В частности, пострадал и иранский автопром. Крупным корейским и европейским брендам пришлось покинуть рынок Ирана.

IKCO и SAIPA оказались в невезучем положении, как и российский автопром в 2022 году. Компании лишись доступа к продукции таких компаний как Bosch и Continental. Пришлось выпускать модели без подушек безопасности и автоматической коробки передач. Такого лишился «Саманд», подушки стали прерогативой более престижных моделей – Soren, Runna и Dena. Все эти машины строились на старой платформе «Пежо» 405.

Также из-за нехватки деталей пришлось «обновить» компактную версию 206, под новым названием «Пежо» 207i. Государство выделило им баснословные суммы, а также ввело высокие заградительные пошлины на ввоз автомобилей из других стран, для поддержки местного автопрома.

IKCO 207i

Спасение пришло в 2015 году, когда Иран и США подписали ядерную сделку, в которой Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. После этого старые партнеры вернулись в страну, привезя с собой новинки. Так «Пежо» образовала с IKCO совместное предприятие IKAP, где решили собирать новые седаны «Пежо» 301, «Пежо» 508 и компактный кроссовер «Пежо» 2008. Плюс компания получила лицензию на сборку «Рено» Logan первого поколения, под названием Tondar 90 (на который хотели поставить двигатель от ВАЗа, но увидев его в живую, отказались).

Другой бренд концерна Stellantis (куда входит «Пежо») – «Ситроен», начал собирать компакт-кроссовер C3 Aircross с компанией SAIPA. Также иранцы начали разрабатывать свой автомобиль на платформе от «Тойоты» Yaris. Спустя 3 года появился SAIPA Shanin, который должен встать на конвейер в этом году.

Однако после прихода Дональда Трампа в Белый дом санкции восстановили. Крупным компаниям вновь пришлось покинуть рынок, но эти кошки-мышки успели утомить даже союзников по ядерному вопросу. Поэтому 31 января 2019 года Германия, Франция и Великобритания дали официальный старт работе инструмента взаиморасчетов с Ираном, призванного сохранить торгово-экономические отношения с этой страной и не допустить попадания европейских компаний под антииранские санкции США. Инструмент обхода американских санкций получил название instex.

Пускай французы покинули совместное предприятие, но партнерство с IKCO и SAIPA фактически не прекращалось. Благодаря этому был завершен совместный проект «Пежо» и IKCO по созданию нового седана Tara, на базе «Пежо» 301. Также Iran Khodro разработала новый кроссовер Rira. Информации о нем мало: старт производства намечен на этот год, а местной публике показали лишь предсерийный прототип. Несмотря на оформление передней части в стиле «Хендэ» Santa Fe, обводы кузова намекают на тесное родство с «Пежо» 2008, да и платформа заявлена все та же – французская PF1, которую иранцы переименовали в IKP1 и называют собственной разработкой.

IKCO Rira

Сложнее всего пришлось концерну Bahman, который принадлежит КСИР: после убийства генерала Сулеймани и введения подразделения в список террористических организаций, от компании отвернулись прежние партнеры по производству автомобилей. В итоге спустя некоторое время компания нашла себе компаньонов в виде китайских производителей.

Разворот в Китай

На безрыбье и рак рыба, поэтому на рынок пришли китайские автопроизводители. Еще в начале нулевых в иранском городе Бам появилась компания KMC, которую связывали с высокопоставленными религиозными деятелями. Первые годы завод выпускал «Дэйву» Matiz по лицензии, но к середине нулевых начал сотрудничать с Chery.

Сейчас компания собирает кроссоверы Tiggo 3x и Tiggo 8, а также седаны A13 и Arrizo 6. Их выпускают под брендом Fownix («Феникс» с иранского), ибо китайцы не хотят попасть под вторичные санкции.

Также КМС сотрудничает с автохолдингом JAC, и недавно представили седан А5, который получил название J7 в Иране, а в России известен как «Москвич 6».

Некоторые бренды (DongFeng или Cowin), не опасаясь последствий, все-таки заключили соглашения на поставку автомобилей в Иран.

Cowin Xuandu выпускается в Иране под названием Bahman Respect Prime, а у нас известен как Kaiyi E5

И китайцам, и иранцам выгоднее производство китайских автомобилей под местными брендами. Китайские компании, не светясь в прессе, получают деньги, а иранские отчитываются об импортозамещении и автосуверенитете.

Китайские автомобили в Иране дороже, чем в КНР, – сказываются высокие таможенные пошлины и серые схемы поставок. Например, самая дорогая версия Chery Tiggo 8 Plus в Китае стоит около 160 тысяч юаней (1,8 млн рублей) , а в Иране – более чем вдвое дороже (3,9 млн рублей по курсу).

Перспективы иранской автоиндустрии показывают – изоляция и технологическое отставание вернет только недавно осовременившуюся отечественную автопромышленность к состоянию 90-х годов.

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Фото: wikipedia.org; «Рено»-iran.com; khodrobank.com