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Лучшие, худшие и самые уродливые болиды «Уильямса» за все 800 Гран-при в «Формуле-1»

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Хуан-Пабло Монтойя Хуан-Пабло Монтойя
Патрик Хэд
Найджел Мэнселл
Уильямс Уильямс
Пастор Мальдонадо Пастор Мальдонадо
Фрэнк Дерни
Алан Джонс
Фрэнк Уильямс Фрэнк Уильямс
Авто Авто

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Больше 800 Гран-при, 114 побед, 9 Кубков конструкторов. Эта история великих машин команды «Уильямс», но не только их…

Хорошие

FW07

Машина, создавшая команде репутацию. Иначе и быть не могло, ведь она проходила круг по «Сильверстоуну» на 1,5 секунды быстрее, чем кто-либо. Там Клей Регаццони добыл первую для команды победу в 1979 году. «Лотус» первыми внедрили граунд-эффект, но Патрик Хэд смог развить идею. Технический директор команды создал легкую и компактную FW07, но маленькие проблемы испортили начало сезона. Потенциал машины внезапно раскрылся, когда Хэд и Фрэнк Дерни решили немного поменять обвес машины, на что до этого не решались. Улучшения в темпе были непропорциональны тем мелким изменениям, которые они сделали, закрыв металлическими пластинами область низкого давления. Вскоре будут одержаны еще четыре победы. Да, титул 1979-го был уже упущен, но модернизированная FW07B позволила Алану Джонсу выиграть титул, а команде одержать 6 побед и завоевать Кубок конструкторов в 1980 году.

FW11

«Уильямс-Хонда» FW11 была отличной машиной, но сезон 1986 года был наполнен драмой и беспокойством. Титул в личном зачете ушел к конкурентам, несмотря на то что Мэнселл и Пике выиграли 9 гонок из 16. Команда позволила гонщикам бороться, и, хотя личный титул был потерян, команда выиграла Кубок конструкторов. Сезон стартовал с ужасной дорожной аварии Фрэнка Уильямса, когда он чуть не погиб. Сезон закончился через 8 месяцев доминированием «Хонды» с их 1,5-литровым турбированным монстром пиковой мощностью 1300 л.с. Комбинация мотора и эффективной аэродинамики застала команду врасплох в последней гонке в Аделаиде, где из-за разорвавшейся шины упустил титул Мэнселл, а Пике пришлось делать пит-стоп для перестраховки. Модифицированная FW11B в 1987 году славилась небольшим расходом топлива и малым лобовым сопротивлением. Гонщики продолжали бороться между собой, и титул в итоге выиграл Пике, хотя на его счету было три победы против шести у Мэнселла.

FW14B

Машина, начавшая гонку вооружений начала 1990-х. В погоне за техническим превосходством в «Уильямс» пробовали внедрить активную подвеску в моделях FW11B в 1987 году и в FW12 в 1988 году. В команде не считали технологию готовой к полноценному внедрению вплоть до 1992 года, где она стала главной фишкой новой машины. Команда уже смогла освоить электронно-гидравлическую коробку передач на FW14, что являлось плодом труда Патрика Хэда и Эдриана Ньюи.

После этого решено было доделать активную подвеску, которая контролировала клиренс при помощи электроники и, таким образом, оптимизировала аэродинамику, чтобы увеличивать прижимную силу. Тогда еще не было усилителей руля, и Мэнселл смог адаптироваться лучше, чем Патрезе, и к тяжелому рулевому управлению, и к особенностям поведения машины: на входе в поворот до какого-то момента сцепления с трассой было недостаточно и ты должен был доверять электронике. Мэнселл верил, действовал смело и был физически силен – все это позволяло ему творить чудеса за рулем той машины. Он выиграл первые пять гонок в 1992 году, а титул оформил в августе в Венгрии, завершив сезон девятью победами.

FW18

Если судить по цифрам статистики, то FW18 была невероятно успешной в 1996 году, выиграв 12 гонок из 16-ти. С точки зрения гонщика это была машина мечты, особенно для Дэймона Хилла, который наконец-то получил машину, в которой ему и его длинным ногам было комфортно. Эдриан Ньюи дал ему машину с прекрасным балансом: она придавала гонщику уверенности. Модель была работой над ошибками после FW17 и включала пару умных решений, внедренных Ньюи благодаря «дырам» в техническом регламенте. После неудачного 1995 года Хилл проявил силу и смог вернуться мотивированным и нацеленным на успех. Его главным соперником был напарник по команде, новичок Жак Вильнев. Победитель «Инди-500» взял поул в первой же гонке, был близок к победе, но сошел по техническим причинам. Это могло помочь ему в битве с британцем в конце сезона в плане очков, но все же ничто не могло остановить Дэймона на пути к титулу в том сезоне.

FW25

Хуан-Пабло Монтойя описал FW25 как лучшую машину, которой он когда-либо управлял. Машина действительно была быстрой, но шанс в 2003 году был упущен. «Уильямс» проводил четвертый сезон вместе с «БМВ», но, как мы знаем, этот союз так и не добился успеха. Патрик Хэд считал, что к 2003 году совместный проект наконец начал приносить плоды и что сейчас самое время извлечь максимум. Двигатель V10 Энди Кауэлла (который позже будет стоять за успехами силовой установки «Мерседес») достигал почти 900 л.с. и 19000 об/мин.

Перед последними тремя гонками «Уильямс» опережали «Феррари» на 8 очков, а Монтойя отставал от Шумахера всего лишь на одно. Хэд потом говорил, что «Уильямс» отвлеклись на протесты «Феррари» по поводу ширины шин Michelin (которые использовались «Уильямс» и другими командами, «Феррари» использовали «Бриджстоун»), а сход Монтойи на последней гонке в Японии из-за гидравлики лишь довершил неудачное окончание сезона.

Плохие

FW12

После двух великолепных сезонов 1988 год оказался разочарованием для команды: «Хонда» оставила «Уильямс», и тем пришлось как-то справляться. Шасси FW12 не было провальным, но другие ее части стали компромиссом. Победа Пике на FW11B с активной подвеской в 1987 году говорила команде о том, что новинка может помочь компенсировать нехватку мощности, но все оказалось сложнее. Компьютер на борту не только добавил веса, но и отнимал мощность у не шибко бодрого «Джадда» V8. Машина теряла 25 км/ч на прямых, но еще хуже оказалась нестабильность на торможениях и в поворотах. Найджел Мэнселл сошел в семи (!) гонках подряд, так что перед Гран-при Великобритании нужны были срочные меры. За ночь машине вернули обычную подвеску, а уже в гонке Мэнселл финишировал вторым. И это был лучший результат для той машины.

FW35

Эта машина боролась с FW33 за звание одной из худших: обе привели к тому, что команда проводила время на дне таблицы или около того, и что за весь сезон удавалось добыть всего несколько очков. Пастор Мальдонадо описал эту машину с двигателем «Рено» как неуправляемую (в Австралии он квалифицировался 17-м, а в гонке сошел после всего лишь 24 кругов).

Венесуэлец был разочарован, ведь в предыдущем сезоне ему удалось победить за рулем FW34 в Барселоне. Машина походила на предыдущую модель, но изменения касались системы выхлопа, и команда так и не смогла оправиться от неудачного старта сезона.

В июле технического директора Майка Кофлэна уволили. На его место пришел опытный Пэт Симондс, который старался помочь команде начать выбираться хотя бы во второй сегмент квалификации. Исключение случилось в Канаде, где Боттас смог квалифицироваться третьим, но в гонке он камнем упал на 14-е место и отстал на круг.

FW42

Сезон-2019 прошел ужасно: машину не подготовили к тестам, технического директора Падди Лоу уволили, производство деталей не успевало, а на этапе в Баку днище машины Джорджа Расселла разнесло канализационным люком – точно не то, что требовалось «Уильямсу». Проблемы с запчастями продолжались половину сезона, гонщики должны были меньше атаковать, чтобы не остаться без машины из-за возможных аварий и поломок, но программа по улучшению аэродинамики позволила улучшить положение Расселла и Кубицы. Механики команды творили чудеса, перебирая и собирая машины в кратчайшие сроки. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы заработать больше одного очка за весь сезон.

Уродливые

FW09

Ехала лучше, чем выглядела. Модель использовалась как переходная от атмосферных двигателей «Косуорт» к турбированным. В феврале 1983 года команда заключила соглашение с «Хондой» и подготовила FW09 к последней гонке сезона в ЮАР. Кеке Росберг финишировал пятым, но результат не отражал реальность. Эта трасса была сравнительно скоростной, она располагалась на высоте и не совпадала по условиям с треками следующего сезона. В 1984 году Росберг и Лаффит постоянно сходили из-за множественных проблем с двигателем. Но каким-то чудом Кеке одержал победу в Далласе в июле в ужасающей жаре, стараясь просто оставаться в гонке и избегать стен. Машина полностью исполнила роль тестового образца, чтобы проложить дорогу будущим успехам.

FW26

Эту машину навсегда запомнили как «бивни моржа», и у нее было множество других проблем, помимо самой заметной визуально. В то время со строгим регламентом сложно было придумать что-то инновационное, так что конструкторы предложили короткий и широкий носовой обтекатель с двумя массивными креплениями, которые бы держали само крыло. Патрик Хэд в итоге с недовольством вспоминал о той разработке, но он первый решил все поменять после семи гонок сезона-2004 и назначал Сэма Майкла техническим директором. У того было множество претензий к машине: от коробки передач до аэродинамики. К тому же, «БМВ» V10 уже не был самым мощным двигателем, а Ральф Шумахер и Хуан-Пабло Монтойя должны были покинуть команду по окончании сезона. «Уильямс» были немного в раздрае, но нужно было попытаться отыграться. К августу от «бивней моржа» избавились, и через два месяца Монтойя одержал победу в Бразилии.

Это перевод статьи Мориса Хэмилтона из журнала GP Racing UK за август 2023.

История Williams в семи частях: Раз, Два, Три, Четыре, Пять, Шесть, Семь.

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Фото: Gettyimages.ru/Oli Tennent, Pascal Rondeau, Duncan Raban, Mike King, Mark Thompson, Michael Cooper; HOCH ZWEI, Theo Karanikos/Global Look Press

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