Ломающие асфальт землетрясения, беспорядки фанатов, три перестройки трассы – история Гран-при Мексики

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От редакции: Привет! Вы в блоге про «Формулу-1» «Оранжевое видение». Здесь чаще всего пишут об историях и результатах Гран-при – и сегодня в фокусе этап в Мехико. Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше!

Во время экономического подъема Мексики в середине 50-х годов XX века предприимчивые потомки ацтеков вовсю развивали спортивные направления. Средоточием активности властей стал парк «Магдалена Миксука» в самом сердце столицы страны Мехико. В 1958 году на его территории возвели огромный центр для занятий спортом – теннисный комплекс, площадки для командных видов, бассейны.

В то же время на гоночных трассах планеты примелькались дерзкие и быстрые парни из Мексики – братья Педро и Рикардо Родригес. К 20 годам таланты добились включения в состав американского подразделения «Феррари» – North American Racing Team. Это обеспечило им участие в главных мировых гонках на выносливость – «24 часа Ле-Мана», «1000 километров Нюрбургринга», «12 часов Себринга». Популярность юных дарований была столь высока в стране, что администрации Мехико поступило предложение: «А давайте впишем в спорткомплекс гоночную трассу. И наваримся, и страну разовьем».

Много денег это не требовало, основная структура уже была заложена, так что к 1959 году в Мехико появился автодром, получивший название парка.

Рикардо Родригес за рулем «Феррари»

На тот момент это был второй трек в мире, возведенный внутри города. Кроме того, второй в большом городском парке. Как можно догадаться, образцом послужила «Монца». У легендарной итальянской трассы переняли и конфигурацию – скоростной первый сектор с двумя шиканами, быстрые изгибы а-ля Ascari и затяжную дугу перед финишем.

С руководством «Формулы-1» общий язык нашелся быстро, и в 1962 году на «Магдалене Миксуке» организовали внезачетный Гран-при. Первый уик-энд в Мексике омрачила смерть местного героя – Рикардо Родригеса. Младший брат проводил сезон за «Феррари», но Энцо Феррари отказался посылать свои машины на второстепенный этап. Рикардо взял в аренду «Лотус» и в квалификации не справился с управлением в крутом финальном вираже – «Перальтаде». Несмотря на инцидент, этап в Мехико получил статус Гран-при, а автодром был переименован в Autódromo Hermanos Rodríguez.

Спортивный парк Мехико в момент строительства трассы

Трасса средь спортивных объектов радовала гонщиков зажигательным характером, но имела ряд недостатков. Первым была высота Мехико над уровнем моря. В условиях разреженного воздуха даже с большими крыльями машина была непредсказуема в поворотах и в любой момент готовилась выскользнуть из-под своего жокея. Вторым изъяном стала подверженность Мехико подземным толчкам. Жителям города они мешали не сильно, а вот асфальт трека ежегодно страдал и трескался, превращаясь в набор ухабов. Особенно опасно это было в поворотах, когда пилот рисковал наехать на кочку и даже не успеть понять, почему торчит из стены.

Но главной сложностью для организаторов была толпа. Темпераментные мексиканцы от всей души болели за пилотов и не знали границ дозволенного. В 1970 году 200-тысячная орава, часть которой пробралась нелегально, расположилась едва ли не на асфальте трека. Старт отложили на час, чтобы сдвинуть болельщиков подальше. За это расстроенные зрители накидали на трассу бутылок, а в довершении бед Джеки Стюарт сбил во время гонки собаку.

Тесное взаимодействие с болельщиками на Гран-При 1970 года

Уровень безопасности на «Автодроме имени братьев Родригес» был сущим кошмаром. Гран-при 1971 года изначально запланировали, но после перипетий-1970 Гран-при Мексики вежливо отменили. Дополнительным фактом стала смерть старшего брата Педро во время гонки прототипов в немецком Норисринге. Этап в Мексике отложили на 15 лет до устранения всех недостатков.

В 1986 году главные гонки планеты вернулись на земли ацтеков. Автодром подвергся существенным изменениям: трек сократили, асфальт укрепили, перед трибунами возвели ограждения, судей вышколили. Но все это ненадолго вернуло радость мексиканским болельщикам. Асфальт на первый же год пострадал от землетрясения, зоны безопасности были слишком малы для широких турбомашин, а интересные гонки обходили Мехико стороной. Вдобавок развитие города привело к высокому уровню загрязнения воздуха. Справиться с этой проблемой было невозможно – столица находится в природной впадине и окружена со всех сторон горами, поэтому пыльному смогу уходить было попросту некуда. Гран-при 1992 года стал последним пришествием на юг Северной Америки в XX веке, но перед уходом подарил первый подиум в карьере Михаэля Шумахера.

Авария Айртона Сенны во время тренировки Гран-При Мексики 1991 года. Зоны безопасности в «Перальтаде» оставляли желать лучшего

Спустя 20 лет разговоры о возвращении «Формулы-1» в Мексику возобновились. Причем повод был тот же, что и привел в страну большие гонки – наличие относительно успешного местного пилота в пелотоне. Успехи Серхио Переса побудили местного бизнесмена и многолетнего спонсора №11 Карлоса Слима вложить средства в реконструкцию Autódromo Hermanos Rodríguez. Трек изменился: величественную «Перальтаду» разрезали пополам и оставили рабочей лишь завершающую часть. Зато выход в нее проложили сквозь бейсбольный стадион, окружив секцию трибунами со всех сторон. Теперь это место является главной точкой сбора фанатов, а не стартовая прямая, как обычно случается.

Любимая болельщиками секция трассы после 2015 года

«Автодром имени братьев Родригес» привели в соответствие стандартам еще в 2013 году, но первую гонку провели в 2015-м. Возвращение прошло на ура. Для Гран-при выбрали даты, когда на территории Мексики начинается празднование «Дня мертвых». Праздник включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия и высоко почитается на юге Северной Америки. Событие наполняет этап мистической атмосферой и делает непохожим на все остальные.

Парад во время «Дня мертвых» в Мехико

Сами гонки в условиях разреженной атмосферы часто превращаются в паровозные процессии. Держаться в скоростных связках вплотную тяжело, и даже влияние DRS на километровой прямой не сильно способствует обгонам. Зачастую судьба этапа решается уже на старте, и что-то меняется лишь из-за тактических изысков.

С 2015 года трек два раза назвал имя чемпиона мира – в 2017 и 2018 годах Льюис Хэмилтон праздновал успех на древней территории ацтеков. При этом оба раза британец финишировал вне подиума. Но властвует в Мехико Макс Ферстаппен, с 2017 года лишь раз уступивший на «Автодроме имени братьев Родригес». При этом назвать нидерландца местным любимчиком точно язык не повернется, особенно последние два года, когда его партнером стал Перес.

Любовь к мексиканскому пилоту дома настолько объемна, что во время его присутствия перед трибунами звук двигателя не слышен совсем. Серхио признался, что победа в Мехико стоит для него наравне со званием чемпиона мира, и ради успеха он готов выложиться на 200%.

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton; Global Look Press; en.wikipedia.org